Planungen an Schulen und Kitas sind noch in der Schwebe

Während der Sitzung des Ausschusses für Schule und Kindergarten in der Gemeinde Bad Grund gab es Informationen und Diskussionen zu der geplanten Umgestaltung des Schulhofes am Schulstandort Gittelde. Außerdem ging es um das Vorhaben des Vereins Dorfgemeinschaft Leben und Wohnen in Eisdorf (DoLeWo),...