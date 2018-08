Sänger auf großer Fahrt

Die Sänger der Singgemeinschaft MGV Gittelde und des MGV Lasfelde unternahmen eine gemeinsame Fahrt. Über Herzberg, Bad Lauterberg und Bad Sachsa ging es in den Ostharz, dann an Nordhausen vorbei in Richtung Halle. An dem Geiselsee wurde dann die erste Pause eingelegt. Dabei lernten die Reisenden, dass dieser See künstlich angelegt wurde. Vorher wurde hier Kohle abgebaut. Die Fahrt ging dann weiter zum Schloss Neuenburg in Sachsen-Anhalt. Dort hatte jeder die Möglichkeit, das Schloss zu besichtigen, das oberhalb von Freyburg liegt und von Weinbergen umgeben ist. Eine Weinprobe wurde in einem Freyburger Weingut organisiert. Zwischendurch wurde natürlich auch das eine oder andere Lied angestimmt.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder