Minuten voller Todesangst: Bankangestellte sagt aus

„Überfall!“ und „Kein Alarm!“ Mit diesen Worten stürmten Anfang Januar zwei maskierte Männer in die Sparkassenfiliale in Gittelde. Einer der Bankräuber hatte eine Pistole dabei, die er auf die Bankmitarbeiterin richtete. Am Dienstag schilderte die Angestellte als Zeugin im Prozess vor dem...