Einbruch in Gittelder Gaststätte

Gittelde Bislang unbekannter Täter öffnete gewaltsam die Haupteingangstür einer Gaststätte in der Ostlandstraße und gelangte so hinein. Hinter der Theke wurden diverse Schubladen durchsucht und eine Geldkassette mit geringer Höhe Wechselgeld entwendet. Dem Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von 450...