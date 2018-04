Ehrungen, Worte des Danks und Chormusik

Das 71. Chorkonzert des Singkreises Gittelde, welches der MGV Badenhausen ausrichtete, verwandelte den Spiegelsaal im Landhaus Finze in einen Konzertsaal, in dem vier Chöre ihre Stimmen einfühlsam in Gedenken an Hans Rauh erhoben, der dem Gemischten Chor Oberhütte, deren Mitglied er 57 Jahre war,...