Hübichbrunnen mit der Osterkrone geschmückt

Das Team um Kunigunde Kleinert mit Rudi und Matthias Lenz, Axel Wellmann und Frank Heise hat es sich trotz Schneetreibens nicht nehmen lassen, den Hübichbrunnen vor der St. Antoniuskirche in Bad Grund mit einer aus Astgrün und mehr als 1 000 bunt bemalten Ostereiern gebundenen Krone zu schmücken. Eingespielt und mit schwerem Gerät machen die fünf engagierten Bürger dies seit Jahren, um Gäste und Einwohner zu erfreuen. Zweimal im Jahr, im Advent und in der Osterzeit, wird der Brunnen so herausgeputzt. Ortsbürgermeister von Daak und Karl-Hermann Rotte dankten ihnen für diesen Einsatz. Rotte überreichte einen Scheck vom Kur- und Touristikverein, verbunden mit der Bitte, das Schmücken fortzuführen.