Angetrunkener Autofahrer von Zeugen angezeigt

Ein Zeuge hat die Herzberger Polizei gestern auf eine Trunkenheitsfahrt hingewiesen. Er hatte beobachtet, wie ein Mann in angetrunkenem Zustand in einem Supermarkt Alkohol eingekauft hat und anschließend mit seinem Pkw wegfuhr. Die Beamten suchten den Beschuldigten daraufhin in dessen Wohnung auf. Dort hatte der 50-Jährige laut Angaben der Polizei vermutlich weiter getrunken. Der Herzberger zeigte sich aber kooperativ. Nach einem Atemalkohol-Test, der 1,4 Promille ergeben hatte, musste er zur Blutprobe in ein Krankenhaus. Sein Führerschein wurde sichergestellt.