Sicherungskasten fängt Feuer - Wohnhaus ist unbewohnbar

Vermutlich ein defekter Sicherungskasten hat am 15. Dezember zu einem Feuer in einem Wohnhaus in Walkenried geführt. Rund 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Walkenried, Wieda und Zorge wurden gegen 15.25 Uhr zu dem Brand, der in einem Keller ausgebrochen war, gerufen worden. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer aber schnell unter Kontrolle und gegen 17.30 Uhr war der Einsatz beendet. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, das Wohnhaus ist aktuell aber unbewohnbar. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache hat die Polizei aufgenommen. Neben den Feuerwehren und der Polizei war auch der Rettungswagen aus Bad Sachsa vor Ort. dx

