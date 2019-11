20 Jahre Savoy: Sido kommt nach Göttingen

Rapper und Juror Sido wird am 13. Dezember im Savoy in Göttingen auftreten.

Göttingen. Der Club Savoy in Göttingen feiert am 13. Dezember seinen 20. Geburtstag. Als Stargast wird Deutsch-Rapper Sido mit DJ und Clubshow auftreten.

Der Club Savoy in Göttingen wird 20 Jahre alt. Und zu diesem Geburtstag kommt ein deutscher Super-Star in die Uni-Stadt: Sido steht dort am Freitag, 13. Dezember, ab etwa 21.30 Uhr für eine Club-Show auf der Bühne. Deutschlands beliebtester Rapper kommt zusammen mit DJ Desue direkt nach seiner Hallen-Tournee mit der Club-Show „USTA Soundsystem“ ins Savoy.

Sido, der mit Hits wie „Bilder im Kopf“ und TV-Auftritten längst auch außerhalb der Rap-Szene bekannt geworden ist, hat mehr als 4,2 Millionen Tonträger verkauft. Der Musiker wurde mit mehreren Preisen, darunter einem MTV Europe Music Award und zwei Echos ausgezeichnet.

Auch in der jüngsten Staffel der TV-Show „The Voice of Germany“ ist er als Juror zu sehen.

Kartenvorverkauf

Wie schafft man es, einen solchen Star nach Göttingen zu locken? „Wir haben einen gewissen Ruf in der Clubszene“, sagt Savoy-Geschäftsführer Markus Thunert. Seit 20 Jahren sei der Club eine feste Größe. „Hätten wir gestern eröffnet, wäre Sido sicher nicht gekommen“, sagt er. Wer den Berliner Rapper live erleben möchte: Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf online unter: club-savoy.de.

Kurzvita: Sido ist ein deutscher Rapper, Schauspieler und Musikproduzent, der zurzeit bei Urban/Universal Music unter Vertrag steht. Sein Künstlername wird von ihm als Abkürzung für „super-intelligentes Drogenopfer“ interpretiert.