Sommerfest in Hahnenklee mit buntem Programm

Hahnenklee. Am kommenden Samstag, 31. Juli, findet das Sommerfest in Hahnenklee statt.

Seifenblasenkünstler Elias von „Bubbles for Fun“ wird über den Tag verteilt über den Tag verteilt mit erstaunlichen Seifenblasentricks die Kinder auf dem Sommerfest in Hahnenklee faszinieren.

Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr nicht stattfinden konnte, können sich Gäste und Einheimische nun wieder wie gewohnt auf das Sommerfest freuen. Unter dem Motto „Sommergefühle“ begrüßt Hahnenklee am Samstag, 31. Juli, im Kurpark seine Gäste.

Ab 13 Uhr können alle Besucherinnen und Besucher einen sommerlichen Samstag verleben und an verschiedenen Ständen leckere Speisen, Getränke und andere Angebote erwerben. Für Kinder und Jugendliche ist Spaß garantiert: Ein mobiles Lasergame, ein Kinderkarussell und weitere Spiele finden auf der Veranstaltungsfläche bis in den späten Nachmittag statt.

Live-Musik ab Nachmittag

Ein besonderes Sommergefühl verbreitet der Seifenblasenkünstler Elias von „Bubbles for Fun“, der über den Tag verteilt mit erstaunlichen Seifenblasentricks fasziniert.

Ab 16 Uhr gibt es einen entspannten Sommer-Mix von DJ Stevie G, der ab 20.30 Uhr von der Band Waterloo – A Tribute To ABBA – mit bekannten und beliebten Songs abgelöst wird. Den krönenden Abschluss des Sommerfests 2021 bildet das Feuerwerk, das um 23 Uhr stattfindet. „Unser Sommerfest erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit und mit sommerlichen Elementen und Lichtern am Abend möchten wir in diesem Jahr Sommergefühle in Hahnenklee wecken“, sagt Nina Stikuts, Leitung Marketing und Events der HTM.

Auf Grund des Pandemiegeschehens ist die Veranstaltungsfläche im Kurpark am 31 Juli per Beschilderung ausgewiesen und nur mit einer Maske zu betreten. An den Ständen können sich alle Gäste über die Luca-App registrieren und an den ausgewiesenen Steh- oder Sitztischen die Speisen und Getränke verzehren. Der Eintritt ist kostenfrei. Mehr Informationen zu Events der HTM finden Sie unter www.hahnenklee.de.