„Musik im Wald“: Kartenverkauf ist gestartet

Göttingen. Das Kaiser-Wilhelm-Park-Open-Air in Göttingen soll im September 2021 stattfinden.

Das diesjährige KWP-Open-Air „Musik im Wald“ im Kaiser-Wilhelm-Park findet am 3. und 4. September statt. Nach der aktuell gütigen Corona-Verordnung wird das Festival derzeit vollbestuhlt geplant. Hierbei können auch komplette Sechser-Tische an Infektionsgemeinschaften verkauft werden. Dabei gelten die gleichen Bedingungen wie bei häuslichen Treffen. Außerdem können je zahlendem Erwachsendem nur ein Kind unter 12 Jahren eingelassen werden.

Sollte sich an den Hygienebedingungen bis zur Veranstaltung noch etwas ändern, werden die Sitzplätze möglicherweise noch in Stehplätze umgewandelt. Alle Besucherinnen und Besucher werden darum gebeten, sich vor der Veranstaltung über die individuellen Maßnahmen unter www.goe.de/ks21 zu informieren.

KWP-Open-Air 2021: Hier gibt es Karten

Karten gibt es an allen bekannten Göttinger Vorverkaufsstellen sowie online unter www.reservix.de. Tageskarten kosten im Vorverkauf 30, an der Abendkasse 35 Euro und das Kombiticket für beide Festivaltage 50 bzw. 55 Euro. Kinder bis zwölf Jahre haben in Begleitung je einer erziehungsberechtigten Person freien Eintritt.

Dank der Unterstützung der Göttinger Verkehrsbetriebe GmbH gibt es an beiden Tagen auch in diesem Jahr wieder einen kostenlosen Busshuttle. Die Zufahrt zum Festivalgelände wird an beiden Tagen für Kraftfahrzeuge aller Art gesperrt. Es gibt keine Parkplätze, nutzen sie den kostenlosen Busshuttle.

Göttinger Kulturszene unterstützen

Der Fokus des Programms liegt neben den Hauptacts bei Göttinger Künstlerinnen und Künstlern, um sie und damit die ebenfalls krisengeschwächte Göttinger Kulturszene zu unterstützen. Das Programm ist unter www.kultursommer.goettingen.de einzusehen.