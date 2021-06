Kino „Neue Schauburg“ in Northeim startet wieder

Seit Montag hat das Kino „Neue Schauburg“ in Northeim wieder geöffnet. Das Kino kann ohne Corona-Test besucht werden. Kontaktnachverfolgung, Mindestabstand und das Tragen einer medizinischen Maske bleiben bis auf Weiteres obligatorisch, im Saal darf die Maske aber abgenommen werden.

Programm am Dienstag

Am Dienstag werden „Deutschland zu Fuß“ um 18 Uhr, „Es ist zu Deinem Besten“ um 18.15 Uhr, „Eine Frau mit berauschenden Talenten“ um 20.15 Uhr und „Kiss Me Kosher“ um 20 Uhr gezeigt. Als Neustarts für Ende des Monats sind bereits „Cats and Dogs 3“, „Otto: Catweazle“ und „Godzilla vs. Kong“ angekündigt.

Das komplette Programm findet sich im Internet auf www.neue-schauburg.de. Karten können vorbestellt werden unter Telefon 05551-3343. Die Kasse öffnet 20 Minuten vor Beginn der ersten Vorstellung.

