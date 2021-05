„Der kleine Vampir“: Jetzt auch online für Familien

Das Junge Theater Göttingen zeigt erstmals ein Stück für die ganze Familie im Videochat. Der kleine Vampir als szenische Lesung nach Angela Sommer-Bodenburg wurde bisher nur für Grundschulen am Vormittag angeboten. Am Samstag, 8. Mai um 15 Uhr zeigt das Theater nun die szenische Lesung erstmals nachmittags für Familien, Freunde und Fans des kleinen Vampirs. Den Link zu Live-Aufführung bekommen Interessierte nach kostenloser Anmeldung unter kasse@junges-theater.de. „Nach unserer erfolgreichen Premiere mit über 80 Schülerinnen und Schülern im Videochat war die Nachfrage nach einem Nachmittagstermin für Familien groß. Dem kommen wir natürlich gerne nach und freuen uns die Vorstellung am kommenden Samstag“, so Intendant Nico Dietrich. Die Besonderheit: Die Zuschauerinnen und Zuschauer können mit der Schauspielerin Agnes Giese in Interaktion treten oder im Anschluss an die Vorstellung mit ihr gemeinsam von Bildschirm zu Bildschirm über das Gesehene sprechen.

Die Lesung dauert 35 Minuten und ist kostenfrei, es kann an den Förderverein des Theaters gespendet werden. Details dazu gibt es unter www.junges-theater.de.