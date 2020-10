Band Lyntow spielt im Gewölbe des Ratskellers

Göttingen. Das Konzert in Göttingen wird am Donnerstag als Live-Stream übertragen.

Da die Verantwortlichen des Vereins Kreuzberg on Kul-Tour auch weiterhin nicht auf die Fortsetzung der Reihe „Gewölbeklänge im ältesten Wirtshaus der Stadt“ verzichten möchten, gibt es am Donnerstag, 29. Oktober, wieder ab 20 Uhr ein Konzert als Live-Stream auf dem Youtube-Kanal des Vereins.

Die Göttinger Band Lyntow gibt ein Konzert im Gewölbe des kleinen Ratskellers und lädt ein, im heimischen Wohnzimmer direkt in die besondere Atmosphäre des Gewölbekellers einzutauchen. Lyntow ist eine vierköpfige Band, deren sorgsam komponierte Songs zum Tagträumen einladen und Erinnerungen wecken.

Die Truppe kann aber auch anders, wenn sie bei Nummern wie „All My Friends Are Dead“ über die Bühne hüpft. Durch die ungewöhnliche Instrumentierung kann man den Sound der Band am besten als eine Mischung aus Pop und Folk, durchzogen von rockigen Nuancen und elektronischen Sounds beschreiben. Dabei sind es sowohl die markante Stimme des Frontsängers als auch das smoothe Zusammenspiel von Cello, Klavier, Gitarre und Bass, die der Band ihre Individualität verleihen. Auf der Liste an Live-Auftritten stehen etliche Clubs und Open-Air-Bühnen. Ende 2018 gab es den Release der ersten eigenen EP – und die zweite wird nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Lyntow im Live-Stream in der Reihe „Gewölbeklänge im ältesten Wirtshaus der Stadt“ gibt es am Donnerstag, 29. Oktober, ab 20 Uhr über den Youtube-Kanal von Kreuzberg on Kul-Tour unter www.youtube.com/c/KreuzbergonKulTour. Der Direktlink zum Stream lautet https://youtu.be/Xgf3Ek85PNM.