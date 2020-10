Hoftheater Scharzfeld lädt zur Komödienvorstellung

Scharzfeld. „Hahn im Strandkorb“ wird am Sonntag, 4. Oktober, in Scharzfeld im Theatersaal gezeigt.

Am Sonntag, 4. Oktober, um 14 Uhr zeigt das Hoftheater Scharzfeld die Komödie „Hahn im Strandkorb“ auf der Bühne im Theatersaal.

Mecki, leidenschaftlicher Vertreter für Messersets, wird von seiner Frau Petruschka mit der Idee überrascht, einen Kurzurlaub auf Mallorca zu verbringen, damit ihre Ehe nach 20 Jahren etwas aufgefrischt wird. Sie hat sich auf Malle in El Arenal so Einiges einfallen lassen, das Meckis sonst so bequemes Ehemuffeldasein so richtig auf den Kopf stellt. Seine gewohnten Lieblingsgerichte mit Hülsenfrüchten sind dort alle gestrichen. Dafür soll er mit Schalentieren vorlieb nehmen, die er für unessbar hält.

Die Komödie „Hahn im Strandkorb“ wurde von der Autorin Danielle Dutombé eigens für das Hoftheater Scharzfeld geschrieben. Die Veranstaltung findet in kleinem Rahmen gemäß der Covid-19-Abstands- und Hygienevorschriften statt.

Karten für die Vorstellung am kommenden Sonntag sind unter Telefon 05521/994700 erhältlich.