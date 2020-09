Die Zeit heilt keine Wunden

Im Rahmen einer Lesung in Osterode wird Krimi-Autor Roland Lange am Mittwoch, 16. September, sein neues Buch „Harzkinder“ vorstellen.

Die Lesung aus dem Roman „Harzkinder“ erfolgt in der Thalia Buchhandlung, Martin-Luther-Platz 3 in Osterode am 16. September um 18.30 Uhr, der Eintritt beträgt 10 Euro.

Kurze Inhaltsangabe

Cover Harzkinder. Foto: Andrea Schrader Fotografie / Privat

38 Jahre lang hat Hanka Altmann aus der DDR vergeblich nach ihrem Sohn Sascha gesucht, der im Alter von vier Jahren während eines Ausflugs im Thüringer Wald entführt wurde. Eines Tages begegnet ihr ein Mann, der ihr Sohn sein könnte. Sie reagiert zu spät und der Mann verschwindet. Hanka engagiert den Detektiv Stefan Blume, der Sascha aufspüren soll. Der Gesuchte lebt unter dem Namen Erik Galland im Harz. Dort sammelt er als V-Mann des Verfassungsschutzes Informationen in der Neonazi-Szene. Als drei von Eriks Nazi-Kameraden ermordet werden, fürchtet auch er um sein Leben. Dann begegnet Erik seiner vermeintlichen Mutter und dem Detektiv Blume. Gemeinsam begeben sie sich auf die Spuren ihrer jeweiligen DDR-Vergangenheit und kommen dabei dem Mörder der Nazis bedrohlich nahe ...

Zur Person

Roland Lange, Jahrgang 1954, lebt in Katlenburg-Lindau. Er studierte Vermessungskunde und arbeitete als Vermessungsingenieur in den Katasterämtern in Göttingen und Osterode am Harz. Im Jahre 2014 beendete er seine Tätigkeit als Ingenieur und widmete sich ganz dem Schreiben. Roland Lange ist so etwas wie ein krimineller Botschafter des Harzes, denn auf seine Initiative fand 2011 das erste Mordsharz-Krimifestival statt. Seither gehört er zu den Organisatoren, die jedes Jahr im September hochkarätige deutsche und internationale Krimi-Autorinnen und -Autoren in den Harz einladen.

Buchdaten zum Roman „Harzkinder“: Roland Lange, Harzkinder, Harz-Krimi, Taschenbuch 384 Seiten, 13 Euro, ISBN 978-3-8271-9575-3, auch als eBook erhältlich, erschienen in Niemeyer Buchverlage GmbH, Hameln.