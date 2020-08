Shinrin Yoku: Zauber und Ruhe des Waldes erleben

Nicht nur der Wald rund um Altenau im Oberharz bietet den perfekten Ort zum Waldbaden. Aber die Tourist-Information Altenau-Schulenberg hat in Zusammenarbeit mit den Niedersächsischen Landesforsten und dem Waldpädagogikzentrum Harz ein zweistündiges Angebot geschaffen, bei dem Gäste und Einheimische, die ihrem Alltag für einen Moment entfliehen wollen, in die besondere Atmosphäre der Natur eintauchen können.

Teilnehmer erleben die Ruhe und den Zauber des Waldes mit allen Sinnen. Am 21. August findet der erste Termin von 10 bis 12 Uhr mit Start beim Parkplatz am Hüttenteich Altenau statt. Folgetermine sind am 12. September von 10 bis 12 Uhr mit Start am Waldcafé Altenau und am 26. September von 16 bis 18 Uhr mit Treffpunkt beim Parkplatz am Hüttenteich.

Die drei Schnuppertermine können mit Voranmeldung telefonisch unter 05328/8020, per E-Mail an info@oberharz.de oder direkt in der Tourist-Information gebucht werden.

Einatmen, zuhören und entschleunigen

Woher kommt das Waldbaden? „Shinrin Yoku“ – Waldbaden kommt aus Japan und ist ein Trend, welcher gestressten und viel beschäftigten Menschen während eines entspannten Spazierganges, des Einatmens von Waldduft, des Zuhörens der Geräusche von Insekten, Vögeln, Wind und Baumrauschen bei der Entschleunigung helfen soll. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Gesundheitsvorsorge, denn auch Heilungsprozesse werden durch das Waldbaden nachweislich unterstützt.

Sonja Müller, Mitarbeiterin der Tourist-Information Altenau-Schulenberg, ist von dem Angebot begeistert und sagt: „Ich finde es toll einmal ohne Ziel und Zeitdruck den Wald zu entdecken und dabei in mich reinzuhören, die Energie zu spüren, die ich beim Waldbaden tanken kann. Genau hinzuschauen oder den Blick schweifen zu lassen, einen Baum zu ertasten oder die Beschaffenheit des Bodens unter den Füßen zu spüren.“

Als Kind hat sie es geliebt, Barfuß mit Blick nach oben, langsam den Wald zu entdecken. Heute weiß sie, dass sie im Anschluss immer viel Kraft getankt hat und ausgeglichener war. Als Erwachsener nimmt man sich oft zu wenig Zeit für sich und das Seele baumeln lassen, daher ist Waldbaden auch in Deutschland ein sehr gefragter Trend geworden.