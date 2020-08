Celia Pinnau erweitert ihr Wissen um praktische Erfahrungen

Celia Pinnau heißt die erste diesjährige Umweltbildungs-Praktikantin im Nationalpark Harz, deren Stelle von der Commerzbank gefördert wird. Sie arbeitet im Natur-Erlebniszentrum Hohne Hof bei Drei Annen Hohne. Das Commerzbank-Umweltpraktikum bietet Studenten die Chance, Natur intensiv zu erleben und dabei wichtige Kompetenzen für die spätere Berufswahl zu erwerben. Im Zuge des Praktikums werden praxisnahe Inhalte aus den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung vermittelt – vom Watzmann über den Harz bis zum Wattenmeer. Im Mittelpunkt stehen die großen Herausforderungen der Gesellschaft: Energie, Umwelt und Klimaschutz.

Celia Pinnau studiert im dritten Semester Ökosystemmanagement an der Georg-August-Universität Göttingen. Ihren Rucksack mit den nötigen Umweltbildungsutensilien bekam sie vom Wernigeröder Filialleiter der Commerzbank, Andreas Prescher, im Beisein der Betreuerin Irmtraud Theel vom Hohne Hof.

Im Studium fehlt praktische Umsetzung des Wissens

Celia Pinnau erklärte im Zuge ihrer Bewerbung: „Durch mein Studium habe ich viel zu tun mit den zentralen Umweltthemen. Leider fehlt mir dort noch ein wenig die praktische Umsetzung des Wissens. Gerne würde ich einen Einblick in den praktischen Naturschutz bekommen. Umwelt- und Naturschutz sind Themen, die mich nun schon länger interessieren und mir sehr nahe gehen. Da ich mich auch beruflich in diese Richtung orientieren möchte, würde ich mich sehr freuen, in Form eines Praktikums in diesen Bereich schauen zu dürfen“. Besonders interessiere sie sich für den Bereich Waldpädagogik und Umweltbildung, weshalb sie sich für diesen Einsatzbereiche entschieden habe.

Sie habe schon immer gerne im Team und mit Kindern gearbeitet, was sie zuletzt während eines Praktikums an einer Schule in Ghana herausfinden konnte.

Besonderer Fokus auf dem Thema Nachhaltigkeit

Ein Herzensthema sei für sie die Nachhaltigkeit, weshalb sie sich zusätzlich am Zertifikatsprogramm „Studium Oecologicum“ beteilige, das von der Universität Göttingen angeboten wird. In den dazugehörigen Kursen und Seminaren beschäftigen sich Studierende aller Fakultäten mit den Herausforderungen unserer Zeit – unter dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit und Ökologie. Durch den fakultätsübergreifenden Ansatz entstehen Diskussionen über Themen wie Klimawandel und Ressourcenknappheit – mit unterschiedlichen Lösungs- und Denkansätzen jeder Fakultät.

Ihre Freizeit verbringe Pinnau gerne in der Natur. „Da ich in Göttingen lebe, bin ich häufig im Nationalpark Harz unterwegs, um dort zu wandern, und habe mich auch thematisch im Zuge des Moduls Angewandter Naturschutz schon mit Aufbau und Entwicklung des Waldes im Harz auseinandergesetzt.“

Corona-Lage erschwert einiges

Dr. Friedhart Knolle vom Nationalpark Harz erklärte dazu: „Diese Gelegenheit konnten wir ihr im Nationalpark Harz bieten, wenn auch die Corona-Lage in diesem Jahr alles schwieriger gemacht hat, als sonst.“

Und weiter: „Das Commerzbank-Umweltpraktikum bringt frischen Wind in das Studium zahlreicher Studenten, die den Prüfungsstress und Uni-Alltag für ein mehrmonatiges Praktikum in den schönsten Landschaften Deutschlands hinter sich lassen wollen und mal etwas Neues ausprobieren möchten.“

Vielfältiges Aufgabengebiet

Die Arbeit der Praktikanten ist dabei im Nationalpark Harz sehr vielfältig – von geführten Wanderungen über Gespräche zum Thema Borkenkäfer und die Beantwortung der Frage „Stirbt der Wald“ über Mitarbeit an Forschungsprojekten bis hin zur Vorbereitung und Durchführung von Junior-Ranger-Fahrten und -Camps sei alles dabei.

Seit dem Start 1990 habe sich das Commerzbank-Umweltpraktikum zu einer Größe im gesellschaftlichen Engagement der Bank entwickelt. Zahlreiche Praktikanten haben bisher in den teilnehmenden Nationalparken, Naturparken und Biosphärenreservaten einzigartige Orte für ihr Engagement gefunden. Die Absolventen bringen ihre Erfahrungen dort ein, wo sie sich bewegen – sei es in Wirtschaft, Politik, Gesellschaft oder Umwelt. „Vielen Teilnehmern hat das Umweltpraktikum den Einstieg ins Berufsleben geebnet“, so Knolle weiter.

Weitere Informationen gibt es unter www.umweltpraktikum.com.