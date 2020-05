Sponsoren bleiben den Festspielen treu

In diesem Sommer kann vor dem Portal der Stiftskirche wegen der Corona-Pandemie kein Theater gespielt werden – dennoch bleiben den Bad Gandersheimer Domfestspielen zwei Sponsoren treu: Das Einbecker Bürgerspital und Lotto Niedersachsen bleiben unverändert Sponsor des größten professionellen Freilichttheaters in Niedersachsen und unterstützen finanziell auch das ausfallende Spieljahr 2020.

„Nur der ist froh, der geben mag“, zitierte Axel Holthaus, Sprecher der Geschäftsführung von Lotto Niedersachsen, bei seinem jüngsten Besuch in Bad Gandersheim aus Goethes Faust. Der Klassiker wird nach der Absage der Spielzeit nun im kommenden Jahr auf dem Programm stehen. Seit über 70 Jahren ist Lotto Niedersachsen der Glücksspielanbieter in Niedersachsen. Im Land verwurzelt, vor Ort präsent, unterstütze man gerne die Kultur in der Region Bad Gandersheim und Südniedersachsen. Es sei enorm, welch wichtiger Wirtschaftsfaktor ein Betrieb wie die Gandersheimer Domfestspiele für viele Bereiche des Lebens sein könne. Diese Kraft müsse unbedingt erhalten bleiben. „Solidarität zeigt sich in Krisenzeiten“, begründete Lotto-Geschäftsführer Holthaus das Sponsoring trotz Ausfall der Spielzeit.

Engagement sei beispielgebend

Der Domfestspiele-Geschäftsführer Thomas Groß und Intendant Achim Lenz bedanken sich für die Unterstützung. „Es ist schön zu sehen, dass ein Sponsor, der 2019 erstmals unsere Festspiele gefördert hat, in diesen schweren Zeiten nachhaltig denkt und uns erhalten bleibt“, sagte Groß. Das Engagement sei beispielgebend. Die existenzielle Krise sei noch nicht überwunden, es bleibe jede Unterstützung wichtig. Sie trage zur Rettung des weiterhin bedrohten Freilichttheaters in Bad Gandersheim bei.

Auch das Einbecker Bürgerspital steht trotz der Absage der diesjährigen Spielzeit zu seiner Unterstützung der Gandersheimer Domfestspiele. Das Krankenhaus in Einbeck ist erstmals Sponsor des Freilichttheaters und bietet seine finanzielle Unterstützung für 2020 unverändert an. „In schwierigen Zeiten wie diesen müssen wir in der Region alle zusammenhalten“, sagt der Geschäftsführer des Einbecker Bürgerspitals, Frederic Lazar.

Das Einbecker Krankenhaus habe in den vergangenen Jahren mehrfach eigene Erfahrungen mit wirtschaftlich schwierigen Zeiten sammeln müssen und dabei auch Insolvenzen zu überstehen gehabt, erinnert Lazar. „Jetzt ist es an der Zeit, dass wir von der Solidarität etwas zurück geben, die wir selbst in den vergangenen Jahren erfahren durften“, sagt er.

Groß und Lenz bedanken sich auch für die solidarische Unterstützung des Krankenhauses. „Ich freue mich sehr über die Vertrauensbasis, die Frederic Lazar und ich schon seit unserem ersten Gespräch miteinander hatten“, berichtet Groß. „Eine Sponsoringpartnerschaft, die so beginnt, gibt uns Optimismus.“

Für Karteninhaber

Jeder, der seine erworbenen Karten spendet, erhält von den Gandersheimer Domfestspielen eine anerkannte Spendenbescheinigung. Wer seine Karten in einer externen Vorverkaufsstelle erworben hat, sollte sich bei dieser melden, wenn er von dort keine Information per E-Mail erhalten hat.

Wer seine Tickets über Reservix gebucht hat (online oder in einer externen Vorverkaufsstelle), erhält von dort eine E-Mail mit der Möglichkeit, entweder gegen eine Spendenquittung auf die Erstattung zu verzichten oder aber einen Gutschein zu erhalten. Eintrittskarten, die in der Kartenzentrale oder über die Website der Domfestspiele erworben wurden, können ebenfalls gegen eine Spendenquittung gespendet oder in einen Gutschein umgetauscht werden. Diese Gutscheine sind einsetzbar für Kartenkäufe der Domfestspiele 2021. Alternativ kann der Kartenpreis erstattet werden.

Spenden für den Erhalt der Domfestspiele: Kreis-Sparkasse Northeim, IBAN: DE76 2625 0001 0172 0762 34.