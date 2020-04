Corona: Veranstaltungen im Harz wandern ins nächste Jahr

Die Walpurgisfeier in Altenau fällt in diesem Jahr aus. Die Tourist-Informationen Oberharz haben das für den 30. April geplante Familienfest aufgrund der anhaltenden Corona-Krise vorsorglich abgesagt. „Wir wissen einfach nicht, ob wir Ende April gemeinsam unbeschwert am Altenauer Hexenkessel tanzen und feiern können“, sagt Sonja Müller von der Tourist-Information Altenau-Schulenberg. „Wir haben die schwere Entscheidung getroffen: Oberteufel und die Maikönigin treffen sich erst 2021 wieder. Besonders leid tut uns das natürlich für unsere kleinen Hexen und Teufelchen.“

Die Veranstalter sind zuversichtlich, dass der Hexen-Umzug, das Spieleprogramm für die Kinder und das spezielle Kinderfeuerwerk im nächsten Jahr wieder stattfinden können. Die Walpurgis am Altenauer Hexenkessel sei in den vergangenen Jahren vor allem bei Familien mit Kindern sehr beliebt gewesen.

Gemeinsam mit dem Ski-Club Altenau haben sich die Tourist-Informationen Oberharz zudem dazu entschlossen, den Auftakt für den Nordic-Walking-Aktiv-Cup zu verschieben. Angekündigt war dieser für Anfang Mai in Altenau. „Es ist wirklich schade, dass der Auftakt des Aktiv-Cups am 9. Mai in Altenau wegen der Corona-Pandemie ausfallen muss“, sagt Gabi Lader von der Tourist-Information Altenau-Schulenberg. „Unserem Partner, dem Ski-Club Altenau, ist diese Entscheidung nicht leicht gefallen. Den zweiten Termin am 21. Juni hat der Ski-Club Sankt Andreasberg, als Vorsichtsmaßnahme, ebenfalls abgesagt.“

Im Laufe des Jahres wollen die Ski-Clubs im Oberharz entscheiden, ob die weiteren Termine im Juli, August und Oktober stattfinden können.

Zwei ihrer Großveranstaltungen verschieben die Tourist-Informationen Oberharz aus Sicherheitsgründen direkt auf das nächste Jahr. Das für August angekündigte Fisch- und Angelfest im Kurpark Buntenbock findet erst am 21. August 2021 statt. Für das im September geplante Ballonfestival „Montgolfiade Oberharz“ haben die Veranstalter gemeinsam mit den Sponsoren einen Ausweichtermin für den Zeitraum vom 17. bis 19. September 2021 vereinbart.

Weitere Informationen und Programmänderungen über die Oberharzer Veranstaltungshighlights werden regelmäßig auf www.oberharz.de veröffentlicht.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort