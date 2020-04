Endspurt bei der Wiederaufforstung

Clausthal-Zellerfeld. Die Landesforsten wollen bis zum Ende der Pflanzsaison 4,5 Millionen Bäume in Südniedersachsen anpflanzen.

Mit einem Kraftakt stemmen die Niedersächsischen Forstämter die Wiederaufforstung in ihren geschädigten Wäldern. Seit Herbst 2019 werden nahezu ununterbrochen Kahlflächen wieder aufgeforstet, die durch Trockenheit, Borkenkäferbefall oder Sturmschäden entstanden waren. Die acht Forstämter im Harz, Solling und der Region Göttingen wollen insgesamt 2,2 Millionen neue Bäume in der laufenden Pflanzsaison in den Boden setzen. Da weder Schnee noch längere Frostphasen die Arbeiten verzögert haben, beginnt jetzt der Endspurt bis kurz nach Ostern.

Wöchentlich liefern Baumschulen ganze Lkw-Ladungen neuer Waldbäume auf die Pflanzflächen im Harz, nach Holzminden und Dassel im Solling oder in die Reviere zwischen Northeim und Hann. Münden. Der jüngste Transport brachte 20.000 kleine Bäume nach Altenau in das Okertal. Die milden Temperaturen, der feuchte und weitgehend schneefreie Winter und die zuletzt hohen Niederschläge im Februar sind günstige Voraussetzungen für die Pflanzarbeiten.

Forstwirtschaftsmeister Alexander Frese von den Niedersächsischen Landesforsten prüft die Qualität der frisch ans Forstamt Clausthal gelieferten Baumschulpflanzen. Foto: Michael Rudolph / Landesforsten

Das Aufforstungsprogramm sieht vor, insgesamt 10.000 Hektar baumfreie Schadensflächen im Süden von Niedersachsen in den kommenden vier Jahren wieder zu bewalden. Insgesamt 4,5 Millionen Bäume wollen die Niedersächsischen Landesforsten bis zum Ende dieser Pflanzsaison dafür aufforsten.

Die 24 Forstämter haben hauptsächlich Eichen, Buchen, Bergahorn und Erlen bei den Baumschulen bestellt. Die Nadelbaumarten Lärche, Kiefer, Tanne, Douglasie und Fichte ergänzen die angestrebten Mischwälder. Der Schwerpunkt der Aufforstungen liegt im Süden.

Die größte zusammenhängende Kahlfläche haben Stürme und Borkenkäfer in der Försterei Ellershausen bei Göttingen hinterlassen. Hier wartet eine 110 Hektar große Freifläche auf die neuen Wälder, die derzeit noch in Baumschulen herangezogen werden müssen.