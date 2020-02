Der Klimawandel bekommt ein Gesicht

An diesem Wochenende findet im Deutschen Theater die 19. KUNST-Gala statt: Mehr als 150 Künstler aus verschiedenen Kultur-Einrichtungen treten in zwei Vorstellungen auf: Am Samstag und Sonntag jeweils um 18 Uhr im DT. Schwerpunkt-Thema der diesjährigen Gala ist der Klimawandel. Für beide Vorstellungen sind nur noch Restkarten an der Abendkasse auf Anfrage erhältlich. Begleitend zur Gala wird es vom 1. bis 15. März in der Galerie Art Supplement in der Burgstraße die Installationsausstellung „Tropic Ice“ der Hamburger Fotografin und Künstlerin Barbara Dombrowski geben.

Die Kultureinrichtungen und Initiativen, die im Verein KUNST zusammengeschlossen sind, haben sich gemeinsam entschieden, das Thema Klimawandel in den Vordergrund zustellen, weil es nicht nur hochaktuell ist, sondern auch politisches Handeln erfordert. Viele Kulturschaffende haben sich deshalb künstlerisch damit auseinandergesetzt. Ob tänzerisch, akrobatisch, musikalisch oder theatralisch – es werden viele unterschiedliche Herangehensweisen zu sehen sein. Dazu kommen Karikaturen der Grafikerin und Künstlerin Lia Eastwood.

Mit der Ausstellung „Tropic Ice“ gibt Barbara Dombrowski dem Klimawandel ein Gesicht. Bereits im zehnten Jahr arbeitet sie an einem ambitionierten, weltweiten Foto-Kunstprojekt, das den Klimawandel zum Thema hat. Auf fünf Kontinenten besuchte sie an klimarelevanten Orten Menschen und porträtierte diese und die sie umgebenden Landschaften und machte sie damit zu Botschaftern ihrer Kontinente und Klimazonen.

In der Gegenüberstellung der Menschen in Form eines Kreises verknüpft sie diese mit eindringlichen, großformatigen Fotografien in Installationen. Der Klimawandel bedroht nicht nur abstrakte Orte, sondern auch die Menschen. Das ist das wesentliche Thema des Installationsprojekts „Tropic Ice“. In Göttingen sollen einige der großformatigen Originalfotos, gedruckt auf Textil, die bei den Installationen verwendet wurden, sowie Fotos der Installationen selbst gezeigt werden. Darüber hinaus sollen zwei großformatige Installationsfotos aus dem Amazonas und der Arktis auf Textil gedruckt während der KUNST-Gala-Tage vor dem Deutschen Theater aufgestellt werden, um sowohl die Gala-Besucher einzustimmen als auch auf die Ausstellung in der Galerie Art Supplement, die am zweiten Gala-Tag im Beisein der Künstlerin eröffnet werden soll, hinzuweisen. Während des Ausstellungszeitraums werden in den Räumen der Galerie Art Supplement vier Vortragsveranstaltungen stattfinden, die über Ursachen und Folgen des Klimawandels auf verständliche Weise informieren. Folgende Themen sind geplant:

Am Donnerstag, 5. März, ab 19.30 Uhr: „Ursachen und Folgen des Klimawandels“, Nils König, KUNST e.V., Mitglied Klimabeirat.

Am Samstag, 7. März, ab 17 Uhr: „Klimagerechtigkeit“, Aylin Jooß und Leonard Krayer, Fridays for Future Göttingen.

Am Mittwoch, 11. März, ab 19.30 Uhr: „Klimaschutz in Göttingen“, Klimaschutzmanagement der Stadt Göttingen.

Am Samstag, 14. März, ab 17 Uhr: „Risiken und Nebenwirkungen – Auswirkungen des Klimawandels auf die menschliche Gesundheit“, Matthias Schmidt, Scientists for Future. Der Eintritt ist frei.