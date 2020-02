Thema Klimawandel: 150 Künstler bei der Göttinger Kunst-Gala

Das Junge Theater gibt bei der Kunst-Gala Einblick in die Musik-Revue „Wild Thing“.

Göttingen. Die Gala findet am Samstag, 29. Februar, und Sonntag, 1. März, um 18 Uhr im Deutschen Theater statt.

Mehr als 150 Künstler aus zahlreichen Göttinger Kunst-Einrichtungen gestalten in diesem Jahr die Kunst-Gala des Vereins KUNST – Kultur Unterstützt Stadt. Die Veranstaltung findet am Samstag, 29. Februar, und Sonntag, 1. März, jeweils um 18 Uhr im Deutschen Theater in Göttingen statt.

Musik verschiedener Stilrichtungen, Theater, Comedy, Tanz, Film und Akrobatik: das alles gibt es bei der 19. Auflage der Kunst-Gala, die nun schon zum zweiten Mal im Deutschen Theater stattfindet, zu sehen. Ein Schwerpunkt bilden dieses Mal Beiträge der Kulturschaffenden, die sich künstlerisch mit dem aktuellen Thema Klimawandel auseinandersetzen. Das Theater im OP hat dazu eine Film-Theater-Produktion gemacht, aus der Ausschnitte gezeigt werden.

Die Göttinger Ballettschule Art la danse hat eine Tanzperformance mit dem Titel „Klimawandel – hautnah“ entwickelt und auch die KAZ-Akrobaten werden sich mit dieses Themas widmen. Die Comedy Company wird das Thema kabarettistisch aufgreifen, Karin Bender hat einen Song dazu geschrieben sowie das Junge Theater ein Ein-Personen-Stück für Schulklassen, aus dem ein kurzer Ausschnitt zu sehen sein wird. Der Pianist Björn Jentsch begleitet live einen alten Stummfilm, „in dem es heftig stürmt“, kündigen die Veranstalter an.

Auch die bildende Kunst aus Göttingen und der Region ist aufgerufen, sich künstlerisch mit dem Thema Klimawandel auseinanderzusetzen und sich mit einem Kunstwerk an einer Ausstellung und einem Wettbewerb zu beteiligen. Drei Künstler werden während der Gala für ihre Werke prämiert. Auch der Erlös der Gala wird für Kulturprojekte, die sich mit dem Klimawandel auseinandersetzen, eingesetzt.

Darüber hinaus zeigt das Deutsche Theater einen Ausschnitt aus dem Stück „Bombe!“ und das Junge Theater gibt Einblicke in seine neue Musik-Revue „Wild Thing“. Ausschnitte aus zwei Kindertheaterproduktionen, die im Rahmen des Projekts „Eine Bühne für Eure Rechte“ entstanden sind, und Poetry-Slam-Beiträge von den Schülern Emily Joe Meinzer und Laura Froböse, die beim Weltenschreiber-Projekt des Literarischen Zentrums mitgemacht haben, werden zudem im DT-Keller zu erleben sein. Schüler des Otto-Hahn-Gymasiums zeigen die Tanzperformance „Love in the dark“. Musik verschiedener Stilrichtungen rundet das Programm ab: Die Formation Front Porch Picking spielt Bluegrass- und Hawaiian-Swing, Beethoven bringt das Duo Yair Lantner (Viola) und Albrecht Vogel (Violoncello) vom Göttinger Symphonie Orchester zu Gehör, Klangpoesie und wilde Loops verspricht zudem Sabine Mariss. Das noch junge sinfonische Blasorchester Göfonio spielt die fiktive Filmmusik „Adventure“.

Die Gala wird erneut dreigeteilt: Sie beginnt mit einem Hauptbühnen-Block, danach werden alle Gala-Gäste zu einem Umtrunk eingeladen und können dabei im DT-Keller Theater und Poetry oder im Bellevue Foyer sowie im DT-Keller Musik genießen. Die Kunst-Gala endet schließlich auf der Hauptbühne mit weiteren Höhepunkten und dem Finale. Moderiert wird sie von Silke Inselmann und Nils König.

Alle Künstler treten ohne Gage auf. Durch zahlreiche Sponsoren kann der Gesamterlös aus den Eintrittsgeldern – um Spenden aufgestockt – in die Göttinger Kulturförderung fließen.

Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufstellen mit Reservix-Anschluss.