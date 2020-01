Goslarer Kulturkraftwerk startet im Februar in neues Programm

Das neue Jahr startet im Kulturkraftwerk Harz Energie vergnüglich und unterhaltsam. Das Programmteam hat einiges auf die Beine gestellt, um den Kleinkunstfreunden der Region ein ansprechendes und abwechslungsreiches Programm zu bieten – inklusive Premieren und Raritäten. So wird Friedhelm Kändler einen seiner wenigen Auftritte in Goslar abhalten. Peter Kerlin und Kollegen präsentieren ihre neue CD. Zum 30-jährigen Bestehen des Förderkreises Goslarer Kleinkunsttage wird es am Wochenende 27./28. März ein Doppelprogramm mit dem Musikkabarett Schwarze Grütze und der Kabarettistin und Sängerin Nessi Tausendschön geben.

Den Auftakt bilden zwei Musical-Stars, die am 1. Februar um 20 Uhr auf der Bühne ein Programm voller Selbstironie, Musik, Comedy und Showeinlagen darbieten, dann wird das zum musikalischen Frontalangriff auf die Lachmuskeln. Lars Redlich und Tino Andrea Honegger zeigen ihr Stück „Beziehungsweise!“.

Zu einer musikalischen Reise nach Irland entführt die mehrfach ausgezeichnete Celtic-Folk-Band CARA am 21. Februar um 20 Uhr. Die fünf Musikerinnen und Musiker aus Irland, Schottland und Deutschland begeistern mit virtuosen Soli auf dem irischen Dudelsack, rasanten Geigenpassagen und ergreifenden traditionellen Balladen.

Katie Freudenschuss, Kabarettistin, Komponistin und Liedtexterin, konnte für einen Auftritt als Warm-up zum Frauentag gewonnen werden. Am 6. März um 20 Uhr herrscht auf der Bühne des Kulturkraftwerks geballte Frauenpower. Stimmgewaltig und schlagfertig, humorvoll und emotional singt, spielt und improvisiert sie.

Einer von nur noch wenigen Auftritten führt Friedhelm Kändler nach Goslar. Gemeinsam mit den Heimatrosen wird er am 20. März um 20 Uhr einen klang-, wort- und schunkelstarken, humorvollen Abend gestalten.

Ein Höhepunkt im Jahresprogramm wird das Jubiläumswochenende anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Förderkreises Goslarer Kleinkunsttage sein. Am 27. März 1990 gründete sich der Förderkreis mit dem Zweck, die Kleinkunst in Goslar zu pflegen. Zu diesem Jubiläum gibt es gleich zwei Programme und ein Wiedersehen mit langjährigen Wegbegleitern: Goslar-Premiere feiert das Stück „Vom Neandertal ins Digital“ der Schwarzen Grütze am 27. März. Nessi Tausendschön präsentiert ihre Best Of Show „30 Jahre Zenit“ am 28. März.

Mit Peter Kerlin steht eine lokale Größe am 18. April auf der Kulturkraftwerk-Bühne. Gemeinsam mit Ian Smith und Jens Kommnick stellt er ihre neue CD „Triangle“ vor beim einzigen Konzert, bei dem alle drei Musiker zu sehen sein werden.

Weitere Infos zum Programm und Karten online www.kulturkraftwerk-harzenergie.de, bei der Tourist-Information Goslar, Telefon 05321/78060, und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.