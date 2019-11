Revolverheld, Max Giesinger, Lena und Stefanie Heinzmann on Stage

Die ersten Künstler für das NDR 2 Plaza Festival 2020 sind bestätigt: Revolverheld, Max Giesinger, Lena und Stefanie Heinzmann kommen am Freitag, 29. Mai, auf die Expo-Plaza in Hannover. Damit stehen einige der zurzeit angesagtesten Top-Acts der deutschen Musikszene im Line-Up des Festivals.

Nach ihrer ausverkauften diesjährigen Tour kommen Revolverheld 2020 auf die Plaza und feiern den 15. Geburtstag ihres Debüt-Albums. Die Songs „Die Welt steht still“, „Freunde bleiben“ und „Mit dir chill’n“ machten aus der Band damals eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Pop-Rock-Bands. In den folgenden Jahren festigte sie diesen Status mit Liedern wie „Helden 2008“, „Spinner“, „Halt dich an mir fest“, „Das kann uns keiner nehmen“, „Ich lass für dich das Licht an“ und „Lass uns gehen“. Im vergangenen Jahr erschien mit „Zimmer mit Blick“ ihr fünftes Studio-Album.

Ende 2018 veröffentlichte Max Giesinger „Die Reise“, sein bislang drittes Studio-Album, mit den Hits „Legenden“ und „Zuhause“. Seine aktuelle Single „Auf das, was da noch kommt“ ist ein Duett mit Lotte. Vor drei Jahren startete er mit der Single „80 Millionen“ durch. Der Song erhielt eine Platinauszeichnung, das dazugehörige Video hat bis heute knapp 50 Millionen Aufrufe auf YouTube. Mit der Folgesingle „Wenn sie tanzt“ konnte er diesen Erfolg sogar noch toppen.

Lena. Foto: Magdalena aka Sirius / FILM

Der Song „Satellite“ machte die damals 19-jährige Lena zum absoluten Shootingstar. Die Hannoveranerin gewann damit 2010 den Eurovision Song Contest in Oslo und stürmte an die Spitze der Charts. Wie sehr sich Lena seitdem musikalisch weiterentwickelt hat, zeigte bereits ihr vor vier Jahren erschienenes Album „Crystal Sky“ mit dem Hit „Traffic Lights“. Auf ihrem aktuellen, mittlerweile fünften Studio-Album „Only Love, L“ präsentiert sich die 28-Jährige vollends als gereifte Persönlichkeit, wie auch die Songs „Thank You“, „Boundaries“ und der aktuelle Single-Track „Better“ belegen.

Wie auch Lena stand Stefanie Heinzmann bereits mit 19 Jahren an der Spitze der Charts: Der Song „My Man Is A Mean Man“ legte den Grundstein für ihre erfolgreiche Karriere. Zahlreiche Hits wie „Like A Bullet“, „Roots To Grow“, „Diggin In The Dirt“ und „In The End“ folgten. Vor drei Jahren beschloss sie, eine Auszeit zu nehmen – und überlegte gar zukünftig als Tischlerin oder Hebamme zu arbeiten. Doch die Liebe zur Musik siegte. Mit dem Song „Mother’s Heart“ und dem Album „All We Need Is Love“ meldete sich die Schweizerin im Frühjahr zurück.

Tickets für das NDR 2 Plaza Festival sind ab 39 Euro bei Hannover Concerts, Telefon 0511/12 12 33 33, www.hannover-concerts.de oder eventim und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Veranstalter ist die Hannover Concerts GmbH & Co. KG Betriebsgesellschaft. Weitere Informationen im Internet unter www.NDR.de/ndr2 oder www.hannoverconcerts.de.