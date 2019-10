Saša Stanišic in Göttingen: „Die Grenze ist der Anstand“

Er erhält lange Applaus noch bevor ein einziges Wort gesprochen ist: Saša Stanišic hat am Sonnabend im Alten Rathaus aus seinem Buch „Herkunft“ gelesen und über sein Werk gesprochen. Mit unbändiger Freude las er und mit deutlichen Worten stellte er dar, was ihn „wortwörtlich erschüttert“.

Am Montag war Stanišic mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden. „Ist das nicht schön!“, sagt der 41-Jährige lächelnd mit Blick auf die mehr als 300 Gäste seiner Lesung im Alten Rathaus. Zusätzliche Stühle wurden herbeigeholt, die Treppe dient jungen Menschen als Sitzgelegenheit. Der Mann im legeren Pullunder-Outfit verkündet, „mein erster Termin, auf den ich mich gefreut habe“ nach der Buchpreisverleihung. Göttingen ist für den in Hamburg lebenden Schriftsteller bekanntes Terrain. Seine ersten Werke hat er hier im Literarischen Zentrum vorgestellt, vor wenigen Monaten hatte er dort mit Katharina Adler eine Lesung.

Nun ist Stanišic als Deutscher Buchpreisträger zurück. Ob er fest damit gerechnet habe, den Preis zu bekommen, will Moderator Stephan Lohr vom Göttinger Literaturherbst wissen. „Ja, selbstverständlich“, haut Stanišic raus. Um dann zu relativieren, dass er schon zufrieden gewesen wäre, wenn eine der Shortlist-Kandidatinnen den Preis bekommen hätte. Aber „jetzt gewonnen zu haben, ist auch richtig“, sagt er dann. Seine Positionierung gegen Peter Handke, der im Dezember den Literaturnobelpreis erhalten soll, wird noch Thema werden.

2006 hat Stanišic als Schriftsteller erste Beachtung gefunden, mit dem Buch „Vor dem Fest“ im Jahr 2014 von sich reden gemacht. „Herkunft“ nun ist nahezu unumstritten gut: Lohr spricht davon, dass die Literaturkritiker es mit Respekt, Achtung und Lob beschreiben, „und das, obwohl dieses Buch kein Genre nennt“.

Sein Verlag, mit dem er alles bespreche, „auch den Abstand der Buchstaben“, habe sich auf diese Ich-Erzählung, die auf Fiktion setzt, eingelassen, berichtet Stanišic. Und teilt mit verschmitztem Lächeln dem Publikum mit: „Sie wissen es, Sie sind verpflichtet, das Buch zu kaufen“. Und das Buch, aus dem Stanišic mehrere Episoden vorträgt, hat viel zu bieten. Er nimmt die Hörerschaft mit in die Zeit seiner Kindheit in Bosnien, erzählt von der Verliebtheit eines Teenagers mit mangelndem deutschen Vokabular für Liebesschwüre oder von der Unfähigkeit, ein fotorealistisches Gemälde zu erschaffen. Begebenheiten in der Familie, der Schule, in Behörden wie Ausländerämtern beschreibt Stanišic. Sprachlich und dramaturgisch lässt er das Geschehen überraschend mäandern. Herrlich bewegende Geschichten mit so feinen Schlusspunkten. Wenn er liest, spürt man, dass er sich daran erfreut, seine Zuhörer zu überraschen.

So schön wie er seine Geschichten schreibt, so lebhaft schön erzählt er sie auch. Und eindringlich wirken die meist doch nur in Andeutungen zur Kenntnis gegebenen Grausamkeiten von ethnischen Säuberungen im Krieg, von körperlichen und seelischen Verletzungen, von verletzenden Überheblichkeiten und Bürokratien. „Saša Stanišic ist ein so guter Erzähler, dass er sogar dem Erzählen misstraut“, zitiert Moderator Lohr aus der Buchpreisjury-Begründung. Vielleicht ist es dieses Misstrauen, das die detaillierte, wendungsreiche Sprach- und Darstellungsform hervorbringt. Oder setzt Stanišic feinfühliger als manch anderer die Sprache ein?

Dass der 1978 in Bosnien geborene Stanišic in seiner Dankesrede für die Auszeichnung mit dem Deutschen Buchpreis klar und deutlich Kritik erhoben hat, löste eine Debatte aus. Er bezieht dazu auch am Literaturherbst-Abend Stellung. „Da kommen alle Bilder wieder in mir hoch“, sagt der Schriftsteller, der den Bosnien-Krieg miterlebt hat, der geflohen ist und wie die meisten Mitglieder seiner Familie deshalb heute in einem anderen Land zu Hause ist. Seine Kritik an dem designierten Nobelpreisträger Peter Handke habe jetzt sein müssen. „Ich trage diese Auseinandersetzung mit Handke seit 2000 mit mir“, sagte Stanišic.

Handke, der 1996 die serbischen Separatisten verteidigte und 2004 einen Appell zur Verteidigung des wegen Völkermordes angeklagten Slobodan Miloševic (1941-2006) unterzeichnete, sei „durch den Nobelpreis absolutiert“ worden. „Nicht jeder Text darf anstandslos über Opfer und Täter schreiben“, so Stanišic. „Die Grenze ist der Anstand“, benannte der Schriftsteller seine Maxime. Er vertraue der Fähigkeit der Leser, Grausamkeit zu erkennen. Dafür müsse man nicht unbedingt den Schlag oder den Schuss zeigen, damit so etwas wahrgenommen werde, erklärte Stanišic. „Es gibt klare Grenzen, die sind nichts anderes als humanistische Grale“. Er finde es problematisch, wenn in Büchern diese Grenzen überschritten würden und wenn es dafür Auszeichnungen gebe. Das habe ihn „wortwörtlich erschüttert“.

Saša Stanišicć: „Herkunft“. Luchterhand, 365 Seiten, 22 Euro.