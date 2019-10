Musikalischer Hamster, Zwerge und Physalis

Das Theater der Nacht in Northeim lädt am kommenden und am darauffolgenden Wochenende zu mehreren besonderen Aufführungen und Veranstaltungen ein. So findet am kommenden Freitag, 18. Oktober, ab 16 Uhr das nächste Literaturcafé statt. Unter dem Titel „Du sagst Physalis – aber ich glaube an Märchen“ liest die Osteroder Autorin Renate Maria Riehenmann. Locker und tiefsinnig fädelt die Lyrikerin Gedichte, Geschichten, Einsichten und Kuriositäten zu einem besonderen Erlebnis aneinander. „Du sagst Physalis“ ist der Titel ihres neuesten Gedichtbandes. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

„Händels Hamster“

Das Stück „Zwerg Nase“ ist bei zwei Vorstellungen zu sehen. Foto: Veranstalter

Am Sonntag, 20. Oktober, ist ab 16 Uhr „Händels Hamster“ zu sehen – ein Figurentheaterstück über kleine Nager und große Musikgeschichte, den neuesten Klatsch und Tratsch, finanziellen Ruin, bedrohliche Katzen und die Abgründe des Künstlerdaseins. Im Auftrag der Internationalen Händel-Festspiele Göttingen und unter der Regie von Neville Tranter wird von einem Wendepunkt in Händels Leben erzählt. Ein Eintritt wird erhoben. Um 14.30 Uhr und um 17.30 Uhr gibt es für Kinder ab sechs Jahren und Erwachsene zudem Gelegenheit zum Stabfigurenbau. Ein Materialkostenbeitrag in Höhe von 5,50 Euro wird erhoben.

Das Stück „Zwerg Nase“ nach dem Märchen von Wilhelm Hauff ist am Samstag, 26. Oktober, um 19 Uhr und am Sonntag, 27. Oktober, um 16 Uhr im Theater der Nacht in der Oberen Straße 1 in Northeim zu erleben. Seine Hoheit, der Herzog, ist missgestimmt. Kein Essen will ihm mehr schmecken. Sein Lieblingskoch ist spurlos verschwunden. Nun versucht er herauszufinden, wer der geheimnisvolle Zwerg war, der ihm immer so köstliche Speisen zubereitet hat.

Das Figurentheaterstück rollt die Geschichte einmal aus einer anderen Perspektive auf und ist geeignet für Kinder ab sechs Jahren. Ein Eintritt wird erhoben. Am Samstag gibt es eine abschließende musikalische Überraschung.

Renate Riehemann ist zu Gast im Theater der Nacht. Foto: Veranstalter

Karten für alle Vorstellungen im Theater der Nacht in Northeim sowie weitere Infos sind online unter www.theater-der-nacht.de erhältlich. Telefonische Kartenreservierungen sind unter Telefon 05551/1414 möglich.