Germershausen. Die 92 Kilometer lange Tour beginnt auf dem Höherberg. Ziel ist der Wallfahrtsort „Maria in der Wiese“.

Motorradwallfahrt führt am 4. August durch das Eichsfeld

Eine ökumenische Motorradwallfahrt durch das Eichsfeld ist für den 4. August angekündigt. Nach einem Reisesegen durch den katholischen Kaplan Matthias Rejnowski und den evangelischen Superintendenten Volkmar Keil starten die Biker mittags auf dem Höherberg in Wollbrandshausen, wie die Katholische Pressestelle Göttingen jetzt mitteilte. Ziel der 92 Kilometer langen Tour ist der Wallfahrtsort „Maria in der Wiese“ in Germershausen.

Die Fahrt führt auch über Etzelsbach, wo Papst Benedikt XVI am 23. September 2011 mit rund 90.000 Gläubigen eine Marienvesper gehalten hatte.

In Etzelsbach wird eine Pause eingelegt, bevor es weitergeht über Hundeshagen, Berlingerode, Neuendorf, Immingerode, Werxhausen, Seulinger Warte, Seeburg und Bernshausen bis nach Germershausen. Die Ankunft ist für etwa 15.30 Uhr geplant. Vor Ort gibt es eine Stärkung für die Teilnehmer. Die Wallfahrt endet mit einem Wortgottesdienst am Freialtar.

Die sechste Ausfahrt dieser Art

Die Motorradwallfahrt durch das Eichsfeld findet 2019 zum sechsten Mal statt. Im vergangenen Jahr beteiligten sich fast 200 Fahrer an der Aktion. Weitere Informationen gibt es unter www.wallfahrten-eichsfeld.de.

Wallfahrten sind Reisen, Fahrten oder Wanderungen, an deren Ziel eine Pilgerstätte steht. Im Eichsfeld gibt es jedes Jahr rund ein Dutzend solcher Veranstaltungen, darunter etwa eine Wallfahrt für Menschen mit Behinderungen und Kranke sowie eine Pferdewallfahrt, bei der mitgeführte Tiere auch gesegnet werden.