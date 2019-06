Bad Lauterberg „Duo Gemelli“ und Dorothea Peppler spielt am Freitag, 21. Juni, in der St. Andreas-Kirche Werke von Johann Sebastian Bach und Georg Philip Telemann.

Im Rahmen ihrer monatlichen Konzertreihe laden die ev. luth. Kirchengemeinde und die Stiftung „Zukunft für St. Andreas“ am heutigen Freitag, 21. Juni, um 20 Uhr zu einem Kammerkonzert für Traversflöte, Blockflöte und Cembalo in die St.-Andreas-Kirche ein. Die Ausführenden sind Britta Hauenschild und Stefan Möhle alias Duo Gemelli sowie Dorothea Peppler. Die beiden professionellen Barockmusiker Hauenschild und Möhle gastierten schon mehrfach in der Kneippstadt.

Das Konzert bietet drei Triosonaten von Johann Sebastian Bach (BWV 1028, 1038 und 1039) und zwei Solo-Fantasien Nr. 10 a-moll und Nr. 12 g-moll von Georg Philip Telemann, der einige Schuljahre in Clausthal-Zellerfeld verbrachte. Sicherlich haben Bach und Telemann mit dem Leipziger Collegium musicum – Telemann gründete es 1701, Bach leitete es von 1729 bis mindestens 1741 – nicht nur Musik ihrer deutschen und italienischen Zeitgenossen, sondern auch ihre eigenen kammermusikalischen Werke aufgeführt und auch bezüglich der Instrumentalbesetzung Bearbeitungen vorgenommen, wie es in der Barockzeit übliche Praxis war.

Umbesetzung

Diese Praxis der Umbesetzung wenden auch die drei Ausführenden des reizvollen Konzertabends in der dafür akustisch sehr gut geeigneten St. Andreas-Kirche an: Die ursprünglich für Viola da gamba und konzertierendes Cembalo geschriebene Bach-Sonate 1028 erklingt mit Traversflöte, Voice-Flute (eine barocke Blockflöte in Tenorlage) und begleitendem Cembalo.

Die Sonate 1038 ist ursprünglich für zwei Traversflöten gedacht, die Sonate 1038 nach einer in der Unterrichtstätigkeit Bachs entstandenen Umarbeitung ebenfalls – auch an diesem Abend wird eine Traversflötenstimme von der Voice-Flute übernommen. Telemann schrieb für mehrere Solo-Instrumente zahlreiche dreisätzige Solo-Sonaten, darunter etliche für Flauto dole, also Blockflöte, die aber auch mit Traversflöte realisierbar sind.

Durch den Fund einer Bachschen Abschrift eines Violinkonzertes von Telemann konnte man in den 1980er Jahren belegen, dass bereits ab 1709 eine persönliche Bekanntschaft zwischen Bach und seinem im nahe gelegenen Eisenach wirkenden Kollegen Telemann bestanden haben muss. Außerdem wurde Telemann bei der Taufe Carl Philipp Emanuels im Jahr 1714 zum Paten berufen. Bachs Sohn Carl Philipp Emanuel berichtet darüber in seinem Briefwechsel mit dem Göttinger Gelehrten und ersten Bach-Biographen Johann Nikolaus Forkel.

Britta Hauenschild studierte zunächst moderne Querflöte an der Musikhochschule Detmold/Münster, wo sie ihr instrumentalpädagogisches Examen und ihre künstlerische Reifeprüfung ablegte. Danach spezialisierte sie sich im Rahmen eines Studiums an der Akademie für Alte Musik bei Prof. Marten Root in Bremen auf das Spiel historischer Querflöten. Zahlreiche Meisterkurse, unter anderem bei Paul Meisen, Robert Aitken und Barthold Kuijken erweiterten ihre Ausbildung auf der modernen und historischen Flöte. Sie wirkt mit bei verschiedenen Kammermusikensembles und Orchestern zum Beispiel bei der Hamburger Ratsmusik, L’Arco Hannover, Göttinger Barockorchester, Capella allegra und anderen. Stefan Möhle schloss sein Studium der Blockflöte an der Hochschule für Musik und Theater Hannover zunächst mit dem Instrumentallehrerdiplom, dann mit der Künstlerischen Reife und 1997 mit dem Konzertexamen ab. Er ist in Göttingen als Instrumentallehrer tätig und hat zusätzlich eine rege Konzerttätigkeit in verschiedenen Ensembles der Alten Musik, etwa Musica Antiqua Köln, Musica Alta Ripa, Barockorchester L’Arco. Die örtliche Kantorin Dorothea Peppler legte während ihrer ersten Berufsjahre als hauptamtliche Kirchenmusikerin an St. Andreas 1998 in Kassel die Künstlerische Reifeprüfung für Cembalo ab und ist seit 1990 für die Planung, Organisation und auch Durchführung der monatlichen Kammermusikreihe verantwortlich.

Zu der etwa einstündigen Veranstaltung wird am Ausgang eine Spende in Höhe sonst üblicher Konzerteintritte erbeten. Diese Spenden kommen der Stiftung zugute.