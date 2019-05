Vagantei Erhardt gastiert in Goslar

Zum Auftakt der 40. Goslarer Tage der Kleinkunst ist die Vagantei Erhardt am 27. Mai mit seinem Schattentheater zu Gast in Goslar. Die Goslarer Tage der Kleinkunst, das dienstälteste Kleinkunst-Festival deutschland- und vermutlich sogar europaweit, finden in diesem Jahr zum 40. Mal statt. Am 27....