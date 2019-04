Im Rahmen des Fachwerkfünfecks gab es in Einbeck erstmals im Herbst 2017 ein Denkmal-Kunst-Kunst-Denkmal-Festival (DKKD). Die Organisatoren und Veranstalter dieses Events haben danach im Januar 2018 den Verein StadtpARTie Einbeck gegründet. Unter dem Motto „Außergewöhnliche Kunst und Kultur an besonderen Orten“ hat dieser Verein ein kulturelles Highlight in Einbeck vom 30. April bis zum 5. Mai vorbereitet und organisiert.

Im Grußwort der Bürgermeisterin von Einbeck, Sabine Michalek, zugleich Schirmherrin der StadtpARTie Einbeck, heißt es dazu: „Liebe Gäste, ich freue mich, Sie zur ersten StadtpARTie in Einbeck herzlich willkommen zu heißen. Sechs Tage lang ART in unserer Stadt für alle, ein großartiges Erlebnis für Besucherinnen und Besucher und unsere Stadt. Ein einzigartiges Klang- und Farberlebnis bietet Faszination für die unterschiedlichsten Menschen, egal welcher Herkunft, Nationalität oder welchen Alters. An besonderen Orten in und um Einbeck wartet ein facettenreiches Programm aus Musik, Lesungen, Theater und professionellen Kunstausstellungen auf uns. Zudem werden unsere jüngsten Künstlerinnen und Künstler mit ,Kinderkunst macht Einbeck bunt’ die Fußgängerzone gestalten. Täglich bereichern uns bewegende Kunstdarbietungen in der Innenstadt auf der Straße. Im Künstlercafe wartet ein zentraler Ort der Begegnung auf uns. Alle sind eingeladen … Bleiben Sie entdeckerfreudig und genießen Sie die StadtpARTie mit mir in vollen Zügen.“

Insgesamt gibt es 27 professionelle Kunstausstellungen an 20 besonderen Orten zu sehen, täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Außerdem werden 30 hochwertige und erstklassige Konzerte, Lesungen, Theateraufführungen und mehr zu erleben sein. Das gesamte Programm, die Veranstaltungsorte sowie den Kartenverkaufsservice kann man online einsehen unter der Adresse: www.stadtpartie-einbeck.com.

Hänsels Kunstmaschinen & Kuriosa

Aus dem Altkreis Osterode nimmt der Kinetik-Künstler Detlef Hänsel aus Bad Lauterberg an der StadtpARTie in Einbeck teil. In einem ehemaligen Stoffgeschäft am Hallenplan 3 (unmittelbar hinter dem historischen Rathaus) präsentiert Hänsel seine Ausstellung „Kunstmaschinen & Kuriosa“. Der Künstler wird in der Ausstellung anwesend sein. Gezeigt werden zwölf kinetische Objekte aus dem Werkzyklus „Crazy-Toys“. So auch seine Arbeit „Fukushima“ von 2011.

Super-GAU reflektieren

Mit seiner gleichnamigen Arbeit versucht Hänsel den Super-GAU mit seinen Schrecknissen zu reflektieren. Im Ausstellungstext heißt es: „Ich war selber ca. 15 Jahre lang an der Errichtung von Atommeilern beteiligt. Als damals junger, übermütiger Ingenieur habe ich unbedacht und anfangs sogar begeistert mit dem Sternenfeuer gespielt. Prometheus hätte uns Menschen dieses Feuer niemals gebracht. Danach konnte nur das von seiner Selbstherrlichkeit verblendete menschliche Gehirn greifen. Jetzt haben wir den Salat – ,Die Geister, die ich rief…’ Möge der geplante Atomausstieg in unserem Lande Wirklichkeit werden. Aber selbst dann wird uns der Atom-Müll noch Ewigkeiten unter den Füßen brennen“, so Detlef Hänsel.

Die Förderer des Festivals

Mit dem Kauf des Festival-Tickets erhält man nicht nur Zugang zu den Veranstaltungen, sondern unterstützt auch finanziell die Ausstellungen.

Zudem wird die StadtpARTie unterstützt von der AKB Stiftung, der Stiftung Niedersachsen, Kultur- und Denkmalstiftung des Landkreises Northeim, der Jugendstiftung Northeim, der Stadt Einbeck, der KWS, den Stadtwerken Einbeck, der Sparkassenstiftung, der Sparkasse Einbeck, der Brauerei Einbeck, von mod IT Service, von Kultur im Esel, dem Lions Club und privaten Förderern.