Lokolino: Erlebnismesse rund um Baby und Kinder

Am 9. und 10. Februar verwandelt die Lokolino-Messe die Lokhalle wieder in ein Spiel- und Abenteuerland für kleine und große Entdecker. Die Erlebnismesse für Familie, Baby und Kind findet bereits zum siebten Mal statt und lockt jedes Jahr tausende Besucher an. Mit einem 4.000 Quadratmeter großen...