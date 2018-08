Tausende feiern 200. Geburtstag der Klosterkammer Wöltingerode

Attraktion beim Klosterkammerfest am Samstag in Wöltingerode: In der Jukebox trafen sich Gabriele Wach, Vizepräsidentin des Landessportbundes Niedersachsen; Arend de Vries, geistlicher Vizepräsident des Landeskirchenamtes Hannover der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers; Hans-Christian Biallas, Klosterkammer-Präsident; Reinhard Rawe, Vorstandsvorsitzender des Landessportbundes Niedersachsen; Tobias Glawion, Chefredakteur des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen (von links) mit dem Blechbläser-Ensemble von Vision Kirchenmusik.Harald Koch / KLOSTERKAMMER HANNOVER