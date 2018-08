War macht das schönste Landschaftsbild aus dem Harz?

Der Harzer Tourismusverband sucht ab sofort und noch bis zum 30. September das schönste Landschaftsbild aus dem Harz und ruft Urlauber und Einheimische sowie Profi- und Hobbyfotografen zur Teilnahme an einem Fotowettbewerb über Instagram auf.

Die Naturlandschaft des Harzes zeigt sich mit vielen Gesichtern und bietet somit eine breite Vielfalt an möglichen Fotomotiven: schroffe Granitklippen und knorrige Bergfichten, neblige Moore und fließende Bachtäler, farbenfrohe Fachwerkhäuser und imposante Burgen. Ob es ein zufälliger Urlaubs-Schnappschuss oder eine kunstvoll in Szene gesetzte Aufnahme ist – gesucht wird das schönste harztypische Landschaftsbild, das mit einem attraktiven Preis prämiert wird, schreibt der HTV zu seiner Aktion.

Die Teilnahme am Fotowettbewerb ist über Instagram unter der Verwendung des Hashtags #draussenimharz und der Markierung @harz.mountains möglich. Auch bereits veröffentlichte Bilder können nachträglich mit dem Hashtag gekennzeichnet werden und somit am Fotowettbewerb teilnehmen. Das Team vom Harzer Tourismusverband wird aus allen mit #draussenimharz und @harz.mountains markierten Fotos 20 Bilder nominieren. Im Anschluss ermittelt eine unabhängige Jury drei Gewinnerbilder. Der Fotograf oder die Fotografin des erstplatzierten Fotos darf sich über einen Media Markt-Gutschein im Wert von 500 Euro freuen. Das zweit- bzw. drittplatzierte Foto gewinnt einen Media Markt-Gutschein im Wert von 200 Euro bzw. 100 Euro. „Außerdem werden die drei Gewinnerbilder in dem erfolgreichsten Katalog des Harzer Tourismusverbandes Wanderziel Harz 2019 veröffentlicht“, schreibt der HTV weiter.