Braunschweig. Der Gastgeber von „Sing meinen Song“ tritt im August 2025 in Braunschweig auf. Ab wann es Tickets für die Show im Raffteichbad gibt.

Er ist einer der aktuell beliebtesten Musiker in Deutschland und kommt im nächsten Jahr wieder nach Braunschweig: Johannes Oerding tritt am 17. August 2025 beim Raffteich-Open-Air auf. Noch bevor die diesjährige Ausgabe der Konzertreihe in Braunschweigs Westen stattgefunden hat, steht mit dem 42-Jährigen also der erste bestätigte Act für die Open-Air-Sause im kommenden Jahr fest.

Oerding trat 2022 zum ersten Mal auf der dortigen Volksbank-BraWo-Bühne auf, 7000 Zuschauer erlebten damals einen besonderen Abend. Auch im vergangenen Jahr zog es ihn in unsere Region. Damals gab er vor 8000 Menschen beim Autostadt-Sommerfestival in Wolfsburg eines der denkwürdigsten Konzerte des Festivals. Mit Stücken wie „Alles brennt“ oder „An guten Tagen“ hat er sich fest in der deutschen Musikszene etabliert, sein Album „Plan A“ schoss direkt auf Platz 1 der deutschen Albumcharts.

Auch live läuft es für ihn mehr als gut: Vor ein paar Tagen ist seine erste Show im Hamburger Volksparkstadion überhaupt in den Vorverkauf gegangen – und binnen weniger Stunden waren Zehntausende Tickets weg. Sein Auftritt in Braunschweig im kommenden Jahr ist Teil einer Open-Air-Tour zwischen Juni und September mit insgesamt 24 Shows. Und auch im Fernsehen kommt man nicht an ihm vorbei: Aktuell ist er Woche für Woche als Gastgeber in der beliebten TV-Show „Sing meinen Song“ zu erleben.

Der Vorverkauf für sein Konzert in Braunschweig startet am Montag, 29. April, um 18 Uhr. Karten sind erhältlich im Ticketshop: undercover.de, telefonisch unter (0531) 31055310, an der Konzertkasse sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Obwohl die diesjährige Ausgabe noch nicht stattgefunden hat, bestätigt Veranstalter Undercover so früh wie noch nie mit Johannes Oerding den ersten Act für das kommende Jahr.

Der Vorverkauf für die diesjährigen Termine ist aber nach wie vor in vollem Gange: Vom 16. bis 18. August 2024 werden Bushido, Bosse und Pur in der Open-Air-Location am Raffteichbad Braunschweig zu Gast sein.

