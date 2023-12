Braunschweig. Die Braunschweiger Open-Air-Location soll auf 1800 Stehplätze erweitert werden. Rund 30 Konzerte sind geplant. Diese Stars stehen schon fest.

Namhaftere Künstler, deutlich mehr (Steh-)Plätze, Tische und Stühle werden beiseite geräumt. In der fünften Saison ändert Veranstalter Paul Kunze von den Applaus-Kulturproduktionen erneut das Konzept für den Wolters-Applaus-Garten. Bis zu 1800 Fans sollen im kommenden Sommer im Brauereigarten Platz finden.

Kunze gab bereits die ersten Bands und Musiker bekannt, bei denen er Zuspruch bis zu dieser Größenordnung erwartet: Neben den Rosenheimer Indierockern Kaffkiez, die am 1. August auftreten, dem atmosphärischen Soundtüftler Schiller (18. August) und Singer-Songwriter Joris (30. August) ist das etwa Anna R. Die frühere Sängerin des Pop-Duos Rosenstolz, die mittlerweile auch bei den Ostrockern Silly als Frontfrau eingestiegen ist, legte vor kurzem ihr Solo-Debütalbum „Königin“ vor. Im Wolters-Garten gastiert sie am 9. August.

Die Berliner Pop-Diva und frühere Rosenstolz Sängerin Anna R. stellt am 9. August ihr Solo-Debütalbum „Königin“ im Wolters-Garten vor. © Mike_Auerbach | Mike Auerbach

Sweety Glitter & The Sweethearts werden die Saison eröffnen

Am 15. August treten Wingenfelder um die Fury-in-the-Slaughterhouse-MusikerKai und Thorsten Wingenfelder auf, am 17. August Paul Kunzes Vater Heinz Rudolf Kunze, der den Garten in den vergangenen Jahren stets ausverkaufte. Der Reggae-Künstler Gentleman macht am 24. August Halt im Applaus Garten. Elif, die auch als Coach in der Castingshow „The Voice of Germany“ vertreten ist, kommt am 3. August nach Braunschweig. Am 6. September läuten die rasanten Ska- und Reggae-Punker Tequila & the Sunrise Gang das Saisonfinale ein. Die achtköpfige Band aus Kiel gilt als Tanzflächenfüller.

Die US-Band Welshly Arms, die mit dem Song „Legenday“ ihren Durchbruch schafften, stehen am 6. Juni auf der Bühne. Einen Tag später wird Markus Schultze mit seinen Indiegos auftreten. Lokalmatador Louie ist am 7. Juni zurück im Applaus Garten.

Insgesamt seien im kommenden Sommer bis zu 30 Konzerte und Veranstaltungen im Applaus-Garten geplant, sagt Kunze. Und klar ist nun auch, wann und wie es losgeht: Sweety Glitter & The Sweethearts sind als Eröffnungsband gesetzt. Sie beginnen den Applausgarten am 30. Mai. In diesem Jahr könne er sich derzeit noch nicht dazu äußern, sagte er jetzt auf Nachfrage.

Kaum Beschwerden über Lautstärke der Veranstaltungen

Im Sommer 2022 hatte Kunze bereits einmal die Kapazität des Applaus-Gartens erhöht. Damals blieb die Auslastung hinter den Erwartungen zurück. „Das war direkt nach der Corona-Krise ein sehr schwieriges Jahr. Mittlerweile sind die Kartenverkäufe wieder solide, und es gibt Reallohn-Erhöhungen. Die Branche ist vorsichtig optimistisch“, sagte er auf Nachfrage. Das Konzept, vor allem auf regionale Bands und Künstler zu setzen, sei nach fünf Jahren „ein wenig auserzählt“. Mit einer 500er-Kapazität könne man Konzerte national bekannter Bands aber nicht wirtschaftlich organisieren. Deshalb seien die Sitzplätze um Stuhl-Tisch-Garnituren in diesem Jahr passé. Bei geringer nachgefragten Konzerten könne man aber mit Stehtischen und anderen Möbeln für Gemütlichkeit im Garten sorgen.

Beschwerden über die Lautstärke der Veranstaltungen habe es in den vergangenen Jahren übrigens kaum gegeben. Die Emissionen seien mit Toningenieuren genau ausgepegelt worden und lägen deutlich unter den Grenzwerten. Der Bahndamm puffere den Schall Richtung Zuckerberg ab. Anwohner im Bereich des Brauereigeländes seien dem Wolters-Garten „erfreulicherweise wohlgesonnen“. Und um 22 Uhr sei jeweils Feierabend.

Der Vorverkauf für die neue Saison beginnt am Samstag, 2. Dezember, u.a. bei der Konzertkasse. Neben der Volksbank-Brawo sei nun auch die Firma Kosatec als Sponsor für den Wolters-Applaus-Garten eingestiegen, sagt Kunze.