Braunschweig. Exklusiv für Abonnenten: Am Samstag tritt Partysängerin Mia Julia im Millenium-Event-Center auf. So können Sie zwei Karten gewinnen.

Das wird eine garantiert spektakuläre Show am Samstag, 11. November: Die 36-jährige Partysängerin Mia Julia steht ab etwa 20.15 Uhr im Millenium-Event-Center am Madamenweg auf der Bühne. Ihre „Schlechte Manieren“-Tour startete am Freitag in Oberhausen und führt sie bis kurz vor Weihnachten in 15 deutsche Städte – unter anderem in die Löwenstadt. Nach ihrem umjubelten Auftritt bei „Braunschweig Olé“ im Mai kommt die gebürtige Bayerin damit zum zweiten Mal in diesem Jahr zu uns.