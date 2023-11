Braunschweig. „Schlechte Manieren“: Die Sängerin tritt Samstag, 11. November, im Millenium-Event-Center auf. Die Show ist ab 18. Das sind die Regeln.

Bei „Braunschweig Olé“ im Mai war sie der Star im Raffteichbad: 5000 Fans jubelten Mia Julia bei ihrem Auftritt zu. Jetzt kommt die Partysängerin wieder nach Braunschweig. Am Samstag, 11. November, tritt sie im Millenium-Event-Center am Madamenweg auf. „Schlechte Manieren“ ist das Motto ihrer Deutschlandtour, die am heutigen Freitag in Oberhausen startet und sie bis kurz vor Weihnachten in 15 deutsche Städte bringt. „Ich kann nur so viel sagen, es wird das ein oder andere Mal ein gewisses Prickeln im Raum zu spüren sein. Der ein oder andere wird erstaunt sein und sagen – das hat Sie nicht gemacht“, so die 36-Jährige.

Show von Mia Julia in Braunschweig ist nur für Volljährige

Sämtliche Shows dürfen daher nur Volljährige besuchen. Eine Ausweiskontrolle erfolgt am Einlass. Der frühe Einlass für einen Platz ganz weit vorne beginnt am 11. November ab 18.15 Uhr, der reguläre Einlass um 18.30 Uhr. Gegen 19.30 Uhr beginnt der Auftritt des Supports, ab etwa 20.15 Uhr steht dann Mia Julia auf der Bühne. Große Rucksäcke und Kameras mit Objektive dürfen Besucher nicht mit in die Halle nehmen, Handys dagegen sind erlaubt. Karten gibt es bei der Konzertkasse und anderen bekannten Vorverkaufsstellen. Reguläre Stehplatztickets kosten 43,95 Euro, Early-Entry-Karten sind für 73,95 Euro zu haben.

Die Veranstalter versprechen einen dreistündigen Live-Auftritt, die ein DJ, ein Bühnenbild und eine effektvolle Bühnenshow ergänzen. Nach den Tourneen „Geile Zeit“ (2017) und „Mia Julia 2020 – Die Live Konzerte“ präsentiert die gebürtige Münchenerin, die regelmäßig auch am Ballermann auf Mallorca Erfolge feiert und bei Instagram mehr als 600.000 Follower hat, nicht nur ihre bekannten Hits, sondern auch das kommende Album, so die Veranstalter weiter. Ihre Hymne auf Mallorca „Mallorca, da bin ich daheim“ mit mehr als 30 Millionen Aufrufen bei Youtube und „Peter Pan“, den sie gemeinsam mit Julian Sommer einsang, gehören zu ihren erfolgreichsten Songs.