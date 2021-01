Bad Sachsa: Am Gartenzaun hängen wieder Basteltüten für Kinder

Bad Sachsa Das Team vom Familienzentrum Südharz bietet am 20. Januar eine Überraschung für Kindergartenkinder an.

Die Premiere verlief mehr als gelungen – und deshalb folgt am Mittwoch, 20. Januar, die Fortsetzung: Das Team vom Familienzentrum Südharz hängt an diesem Tag ab 10 Uhr wieder selbsthergestellte Mitmach- und Basteltüten an den Zaun vor der Einrichtung in der Ringstraße 48, die kontaktlos abgeholt werden können. Dieses Mal, so teilen die Verantwortlichen mit, sind die Tüten für Kindergartenkinder konzipiert. Bei der ersten Aktion vor etwas mehr als einer Woche waren die kostenlosen Basteltüten für Grundschulkinder ausgehangen worden – und innerhalb kürzester Zeit vergriffen gewesen (wir berichteten). Die Idee dahinter ist schnell erklärt: Den Kindern wollte man eine kleine Freude und gleichermaßen Abwechslung im aktuellen Corona-Alltag bereiten. Über die Facebook-Seite der Einrichtung wird informiert, wann neue Basteltüten bereitstehen.

Hilfe beim Homeschooling und anderen Problemen

Aber nicht nur in solchen Fragen will das Team helfen und unterstützen: Eltern oder auch Kinder und Jugendliche, die beispielsweise Fragen zum Thema Homeschooling haben oder aber Unterstützung in anderer Form benötigen, werden gebeten, sich über die Facebook-Seite, per E-Mail: familienzentrum-suedharz@awo-thueringen.de oder aber direkt an Claudia Krause (Telefon 0152-22662109, zuständig für das Stadtgebiet Bad Sachsa) oder aber John Baldenweck (Telefon 01522-2662103, zuständig für die Gemeinde Walkenried) zu wenden.