Herzberg Ein Helikopter der Bundespolizei kreiste am Freitagabend über Herzberg: Grund war die Suche nach einer Frau am Gleisbett.

Hubschrauber sucht nach 31-Jähriger in Herzberg

In den Abendstunden des vergangenen Freitags kreiste ein Helikopter mehrere Stunden lang über Herzberg. Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte die Polizei, dass die Bundespolizei nach einer 31-Jährigen suchte, die sich in der Nähe des Herzberger Bahnhofes am Gleisbett aufhalten sollte.

Die Polizei konnte die Frau finden und veranlasste aufgrund einer möglichen "Eigengefährdung" die Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung, so die Polizei weiter. Der Einsatz konnte demnach um Mitternacht wieder beendet werden.