TTC Grün-Weiß Herzberg ist für neue Saison gut aufgestellt

Die erste Herren-Mannschaft des TTC Grün-Weiß Herzberg spielt in der Saison 2020/21 in der Bezirksliga.

Wenn auch die rein sportlichen Aktivitäten in Sachen Tischtennis in den letzten Monaten geruht haben, hat sich doch einiges im Hintergrund getan. So gab es mehrere erfreuliche Wechsel von Spielern zum TTC GW Herzberg, die die bestehenden Damen-, Herren- und Jugendteams in der nächsten Saison deutlich verstärken werden.

Die erste Herrenmannschaft kam mit 23:5 Punkten als Zweiter in der Bezirksklasse in den Genuss des Aufstiegs ohne Relegationsspiel und geht daher demnächst in der Bezirksliga auf Punktejagd. Zum Stammpersonal mit Philip Böttcher, Christopher Jablonski (20:6 Spiele), Michael Hartmann, Stephanie Müller, Gabriel Becker und Sebastian Lagershausen gehörte ebenfalls Joker Kevin Winter aus der zweiten Mannschaft. Nachdem Dennis Schulz mit dem Sieg bei den Stadtmeisterschaften seine Visitenkarte abgegeben hatte, wechselt er nun komplett in die Nicolaihalle und wird die erste Mannschaft verstärken.

Reserve spielt in der Kreisliga

Weiterhin in der Kreisliga startet die zweite Mannschaft. Mit Kevin Winter ist hier der zweitbeste Akteur des TTC (20:7 Spiele) am Start. Die Heimspiele wird das Team künftig am Dienstag austragen, wobei noch Sebastian Lagershausen, Michael Winter, Michel Kümmel und als weiterer Neuzugang Josefine Höche, gebürtig aus Rhumspringe, zuletzt aktiv beim TTV Seelze in der Damen-Verbandsliga, aufgestellt sind. Nachdem die Hinrunde zuletzt hervorragend lief, in der Rückserie jedoch ein paar Punkte zuviel liegen gelassen worden, sollte die Mannschaft in dieser neue Aufstellung ein Wörtchen im Titelrennen mitreden können.

Mit reichlich Frauenpower startet die dritte Herren-Mannschaft erneut in der 1. Kreisklasse. Jessica Wills, Laura Vollbrecht und Manuela Schwark hatten in Summe 13:7 Partien zum Mittelfeldplatz beigesteuert und so manch einem Gegner das Fürchten gelehrt. Gemeinsam mit Jörg Zupke, Michael Recht, Stefan Sommer, Florian Huppert und Marco Peters werden interessante Mixed-Kombinationen entstehen.

Auf dem fünften Platz mit 18:8 Punkten endete die Saison für die vierten Herren coronabedingt nach nur 13 Spielen. Der Aktionsradius wird erneut die 2. Kreisklasse sein. Im Aufgebot stehen diesmal Manuela Schwark (WES), Frank Nolte, Raja Schrader, Gerhard Walter, Uwe Bischoff und Holger Leck.

Nach über zwanzig Jahren Tischtennis-Abstinenz wird die fünfte Mannschaft (3. Kreisklasse) jetzt mit Kai Dietrich auflaufen, den seine Tochter wieder zum Schläger gebracht hat. Seine Spielstärke stellte er im März bei den Stadtmeisterschaften schon unter Beweis, als er das Urgestein Horst Hildebrandt (ESV Göttingen) aus dem Turnier warf. Seine Teamkollegen sind Ralf Kellner, Jamie Joel Hampel, Björn Wiegand und Petra Kuhn.

Mit einem ausgeglichenen Konto stand die sechste Mannschaft in der 4. Kreisklasse recht gut da. Unterstützt wurden und werden die Routiniers Michael Brakel, Manfred Becker, Jochen Matuschewski, Jürgen Bergmann und Wolfgang Hartz wieder von Daniel Sattler, Nico Beck und Steffen Rentzsch. Bei Bedarf stehen auch noch ein paar Damen in den Ersatz-Startlöchern.