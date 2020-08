TuSpo startet am 4. Oktober in Lengede in Landesliga-Saison

TuSpo Petershütte startet am Sonntag, 4. Oktober, mit einem Auswärtsspiel beim SV Lengede in die neue Saison der Fußball-Landesliga. Das geht aus den jetzt von Staffelleiter Thorsten Tunkel veröffentlichten Spielplänen hervor.

Das erste Heimspiel auf dem Lasfelder Sportplatz ist gleich eine Flutlicht-Partie: Am Freitag, 9. Oktober, ist der SC Hainberg aus Göttingen zu Gast. In der Süd-Staffel der Landesliga stehen für die Seestädter insgesamt 16 Begegnungen an. Der letzte Spieltag vor der Winterpause ist für den 29. November angesetzt, Startschuss in die Rückserie im Jahr 2021 soll am 14. März sein. Der letzte Spieltag ist für den 16. Mai 2021 terminiert, die Petershütter sind dann bei der TSG Bad Harzburg gefordert.