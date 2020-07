Lange Ölspur: B27 nach Unfall gesperrt

Nach einem Unfall musste am Donnerstagabend die B27 zwischen der Kreuzung Auekrug und Herzberg gesperrt werden. Eine junge Frau aus dem Altkreis Osterode war von Gieboldehausen aus kommend aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und rund 200 Meter durch den Graben gefahren. Dabei räumte sie sowohl Leitpfosten als auch ein Warnschild ab, ehe das Fahrzeug schließlich auf der Straße zum Stehen kam. Die Frau blieb unverletzt, allerdings verlor ihr Auto durch den Unfall Betriebsmittel.

Weitere Fahrzeuge passierten in der Folge die Unfallstelle und fuhren dabei durch die auslaufenden Betriebsmittel. Entsprechend bildete sich in beide Fahrtrichtungen ein längerer Ölfilm auf der Fahrbahn, die so zu einer Rutschbahn wurde. Die Polizei, unterstützt von rund 20 Einsatzkräften der Feuerwehr Herzberg, sperrte daher die Strecke. Die Einsatzkräfte konnten an der Unfallstelle zwar die Betriebsstoffe binden, die Reinigung der Fahrbahn musste aber von einer Spezialfirma übernommen werden - solange blieb die Bundesstraße für den Verkehr gesperrt.