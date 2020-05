Helios Klinik: Masken tragen und Besuchsverbot weiter bindend

Die Krankenhäuser in Niedersachsen dürfen seit zwei Wochen wieder planbare Operationen und ambulante Eingriffe vornehmen, die bis dahin aufgrund der Corona-Pandemie entsprechend der Vorgaben von Bund und Ländern zurückgestellt waren. Demnach ging auch die Helios Klinik in Herzberg wieder zum Regelbetrieb über (wir berichteten). Wie dieser Regelbetrieb trotz Corona funktioniert, wieviel Covid-19-Patienten aktuell in der Klinik behandelt werden und wie es um das Besuchsverbot bestellt ist, sagte Johannes Richter, Klinikgeschäftsführer, auf Nachfrage unserer Zeitung.

„Aktuell werden in der Helios Klinik Herzberg/Osterode acht Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt. Wir nehmen nach und nach wieder elektive Patienten auf, und die Sprechstunden in den Fachbereichen laufen ebenfalls langsam an. Für die schrittweise Wiederaufnahme der Regelversorgung haben wir auf den Stationen, in den Funktionsbereichen und in den Ambulanzen entsprechende Strukturen und Abläufe aufgesetzt, Mitarbeiter geschult und Wegführungen im Haus geschaffen. Denn der Regelbetrieb heute sieht anders aus, als der Regelbetrieb vor der Corona-Pandemie“, so Richter.

Patienten werden getrennt behandelt

Die Klinik bleibe wie in den vergangenen Wochen in Bereiche für Covid-19-Patienten, für Verdachtsfälle und für Non-Covid-Fälle geteilt. Die Trennung der Patienten beginne unverändert bereits bei der Aufnahme in der Klinik, so der Geschäftsführer. „Oberste Priorität hat für uns, die Sicherheit unserer Patienten und unseres Personals zu gewährleisten. Unsere Hygiene- und Isolierungsmaßnahmen entsprechen konsequent den Vorgaben und aktuellen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und der Maßgabe des Landes. Die Rückkehr zum Regelbetrieb erfolgt Schritt für Schritt – und auch stets mit Blick auf die epidemiologische Situation in der Region. So ist das Tragen eines Mund-Nasenschutzes für alle im Haus befindlichen Personen – Mitarbeiter, Patienten, Dienstleister, Besucher – in unserer Klinik nach wie vor Pflicht“, so Johannes Richter.

In diesem Zusammenhang weist er zudem darauf hin, dass das Besuchsverbot in der Helios Klinik Herzberg/Osterode weiterhin gelte, obwohl die Landesregierung am Montag schrittweise Lockerungen angekündigt habe.

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort