Der TSV Schwiegershausen sammelt sportliche Ideen

An einem Wanderweg am Hainholz bei Schwiegershausen wächst Bärlauch.

Beim TSV Schwiegershausen ruht wie bei allen anderen Sportvereinen auch aus bekannten Gründen der regelmäßige Sportbetrieb. Obwohl im Verein das umfangreiche Angebot an Übungsstunden nicht genutzt werden kann, hat jeder natürlich die Möglichkeit, sich sportlich weiter zu betätigen. Der TSV möchte seine Mitglieder auf diesem Wege animieren, sich weiter fit zu halten – und das ohne eine große Auswahl an Sportgeräten.

Eine Möglichkeit ist zum Beispiel eine Wanderung, erläutert der TSV-Vorsitzende Olaf Kaisner. „Unsere drei ab der Sporthalle ausgeschilderten Wanderwege sind zwar noch nicht offiziell ihren Bestimmungen übergeben, können aber gleichwohl bereits genutzt werden. Genießt auf unterschiedlichen Distanzen die herrliche Natur in der Schwiegershäuser Feldmark. Oder lauft einfach der Nase nach drauflos“, muntert Kaisner auf. Natürlich sind die Strecken auch für Jogger oder Walker geeignet.

Training für das Sportabzeichen

Die Walker können aber auch den Fahrradweg nach Wulften zum Training für das Sportabzeichen nutzen. „Start und Ziel für die vorgegebene Distanz ist auf dem Sportplatz und der Wendepunkt ist auf halber Strecke mit einem pinken Punkt farblich markiert“, sagt der TSV-Vorsitzende und kommt auf das gute Radwegenetz in der Umgebung zu sprechen, das vom Dorf aus Möglichkeiten in alle Richtungen bietet.

„Der neue Fahrradweg in Richtung Osterode eignet sich außerdem hervorragend zum Inlineskaten. Wer es auf dem Drahtesel lieber etwas sportlicher mag, findet mit dem Mountainbike exzellente Trails in unserem wunderschönen Harzvorland. Ob Schulwald, Moosberg, Truppenübungsplatz oder Hainholz – jede Ecke rund um Schwiegershausen ist es wert, erkundet zu werden“, so Kaisner. Bei schlechtem Wetter könne zudem zu Hause an einem persönlichen Fitnessplan gearbeitet werden: „Für kleine Übungen gibt es 1.000 Ideen im Internet.“

Wichtig: An die Regeln halten

„Wichtig bei allem sportlichen Ehrgeiz bleibt, euch an die aktuell geltenden Regeln zu halten“, unterstreicht Kaisner. „Aber auch alleine, zu zweit oder mit der Familie hat alles seinen Reiz und auch Vorteile. Man hat Zeit, den Kopf frei zu bekommen und einfach mal die Stille der Natur genießen.“

Der TSV-Vorsitzende animiert die Mitglieder zudem, den Verein teilhaben zu lassen: „Beteiligt den TSV an euren Aktivitäten. Schickt uns einen kurzen Bericht, gerne auch mit Bild, von euch oder auch nur dem besonderen Ort, wo ihr Sport getrieben habt. Schreibt dazu, welche Distanzen ihr bewältigt habt. Diese wollen wir ständig aufrechnen und so auf möglichst viele Kilometer kommen.“

Die Berichte sollen in einer Art Tagebuch auf der TSV-Website veröffentlicht werden. So sollen auch Ideen für weitere Sporttreibende gesammelt werden. „Wir freuen uns auf sportlich aktive Mitglieder, die mit ihrem Mitwirken ein Lächeln in diese angespannte Zeit zaubern möchten“, schließt Kaisner.

Die E-Mail-Adresse: fit-mit-distanz@tsv-schwiegershausen.de.