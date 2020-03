Herzberger haben in knappen Begegnungen das Nachsehen

Herzberg. Die fünfte Mannschaft des TTC Grün-Weiß muss sich in Schwiegershausen 2:7 geschlagen geben. Drei Einzel gehen hauchdünn in Satz fünf verloren.

Nur zwei Spiele der Erwachsenen-Teams fanden in der vergangenen Woche beim TTC Grün-Weiß Herzberg statt, bevor sowohl der Deutsche Tischtennis-Bund als auch der Landesverband TTVN wegen des Corona-Virus die Einstellung sämtlicher Punktspiele sowie des Trainingsbetriebes anordneten.

Die fünfte Mannschaft der Herzberger war in Schwiegershausen beim Spitzenreiter der 3. Kreisklasse zu Gast. Eigentlich wollten Ralf Kellner, Moritz Telge, Petra Kuhn und Björn Wiegand die 0:7-Hinspiel-Schlappe etwas wett machen, nach dem 0:2 aus den Doppeln war der erste Elan jedoch gedämpft. Immerhin schafften Moritz Telge und Ralf Kellner noch mit Energieleistungen den 2:2-Ausgleich, danach gingen alle Spiele an die Gastgeber. Besonders ärgerlich war das in den weiteren Partien, wobei Björn Wiegand einen 0:2-Satzrückstand aufholte, im fünften Satz mit 10:12 verlor und auch Petra Kuhn ihren Gegner zunächst anscheinend mit 2:1-Sätzen im Griff hatte. Jan Kuttig kam immer besser ins Spiel, konnte sogar einen 4:8-Rückstand im vierten Satz aufholen, doch auch dieses Spiel ging im fünften Satz mit 9:11 verloren – genau wie die Begegnung von Ralf Kellner gegen Jörg Westphal. Nach einem 0:2-Satzrückstand und zwei klar mit jeweils 11:4 gewonnenen Sätzen ging im letzten Durchgang nicht mehr viel, auch diesmal hatte Schwiegershausen die besseren Karten. Am Ende musste eine 2:7-Niederlage verbucht werden, an Rang vier der Herzberger hat das Ergebnis nichts geändert.

Dritte Herren unterliegen

Mit dem gleichen Endergebnis endete das vorläufig letzte in der Nicolaihalle ausgetragene Punktspiel der dritten Herren gegen den Spitzenreiter der 1. Kreisklasse, den TTV Scharzfeld. Mit Michael Recht, Jessica Wills, Marco Peters und Frank Nolte ging es in die Doppel, wobei Recht/Wills siegten, Nolte/Peters verloren. Auch die ersten Spiele im oberen Paarkreuz wurden geteilt – der gut aufgelegte Michael Recht setzte sich nach drei Sätzen durch, Jessica Wills verlor zum 2:2. Danach war der Spielfluss wie abgeschnitten, auf Herzberger Seite lief nichts mehr, so dass die Scharzfelder beide Punkt mitnahmen.

Bei den am Wochenende des 7. und 8. März ausgetragenen Stadtmeisterschaften wurde vom Ausrichter natürlich zum Corona-Virus informiert und jedem einzelnen überlassen, ob man sich vor der Partie die Hand gibt oder hinterher abklatscht. Trotzdem ist eine Ansteckung bei so vielen Menschen auf engem Raum möglich. Es lagen Listen aus, in die sich Besucher, Betreuer und Aktive eintragen konnten, um für den Fall der Fälle eine Information weitergeben zu können. Sollten sich bis Ende dieser Woche Verdachtsfälle oder bestätigte Infizierte bei den Stadtmeisterschaften aufgehalten haben, bittet der TTC Herzberg um Nachricht an den Vorsitzenden Michael Recht, Telefon 0151/65123025.