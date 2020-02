Herzberger Herren sind endlich in Rückrunde gestartet

Über unerwartete Siege und Punkte durften sich einige Teams des TTC Grün-Weiß Herzberg in der noch jungen Rückrunde freuen.

Die zweite Jugendmannschaft musste beim DJK Krebeck II antreten. Als Vierter hatten die Herzberger Alina Weber, Maximilian Harenberg, Celine Tramowski und Leon Sauer beim Spitzenreiter nichts zu verlieren und läuteten die Partie gleich mit dem Doppelerfolg von Harenberg/Sauer ein. Auch im weiteren Spielverlauf wurde der Gleichstand immer wieder rasch hergestellt, Niederlagen von Harenberg und Sauer bügelten Weber und Tramowski zum 3:3 aus. Im zweiten Durchgang musste sich Weber der gegnerischen Nummer eins beugen, dafür sorgten Harenberg und Tramowski für einen hauchdünnen 5:4 Vorsprung. Sauer hatte dann sogar den Sieg im Blick, musste sich jedoch trotz einer tollen kämpferischen Leistung geschlagen geben. Der Punktgewinn war dennoch aller Ehren wert.

Noch besser lief die Partie der dritten Jugend in eigener Halle gegen die SG Rhume. Hier gab es einen auch in den Satzergebnissen sehr klaren 10:0-Erfolg für Illia Koval, Niels Vogt, Jona Christian Wedemeyer und Luis Markowski.

Niederlage für die Damen II

Die Bezirksliga-Damen empfingen mit dem TSV Seulingen eine gestandene Truppe, die so leicht nichts aus der Ruhe brachte. Obwohl der Altersunterschied zu Alina Steinmetz (1), Joline Klemm (1), Lisa Napieralla (2) und Nicole Depping erheblich war, konnten sich die jüngeren Gastgeberinnen nicht durchsetzen. Die routinierten Eichsfelder Damen hatten stets eine passende Antwort auf die Angriffs- oder Schnittbälle parat, so dass nach über drei Stunden Spieldauer ein 4:8 notiert werden musste.

Die erste Herrenmannschaft ist endlich in die Rückrunde der Bezirksklasse gestartet, musste jedoch mit gleich zwei Ersatzleuten beim noch ungeschlagenen Spitzenreiter TTV Geismar II auflaufen. Aus den ersten Spielen wurden zunächst ein Doppel (Jablonski/Böttcher) und zwei Einzel gewonnen, wobei hier Christopher Jablonski den Geismarer Spitzenspieler Marko Rücker in vier Sätzen bezwang und auch Philip Böttcher nach vier Sätzen als Sieger vom Tisch ging. Leider ging nach dem 3:2 für Herzberg lange Zeit nichts mehr, nur Böttcher konnte sich ebenfalls gegen Rücker durchsetzen – bei diesen Siegen blieb es zum 4:9. Mit im Aufgebot standen noch Stephanie Müller, Sebastian Lagershausen, Kevin Winter und Laura Vollbrecht.

Zweite Mannschaft viel im Einsatz

Die zweite Mannschaft, die bereits 15 Spiele der Kreisliga-Serie absolviert hat, stand auch in der vergangenen Woche in zwei Partien an den Tischen – und das überaus erfolgreich. Bei der SG Osterhagen/Lauterberg II traf Kevin Winter auf seine ehemaligen Mitstreiter, konnte jedoch unbeeindruckt einen Sieg einfahren und gewann mit Namenskollegen Michael Winter beide Doppel. Insgesamt holten die Grün-Weißen, für die zudem Michel Kümmel, Jörg Zupke antraten, einen 7:4-Sieg. Gleich am nächsten Tag traf dieselbe Mannschaft auf den TSV Wulften, wobei wieder einmal Tobias Rusteberg nicht zu knacken war sowie ein Doppel verloren ging. Beim 7:3-Sieg konnte das aber verschmerzt werden und die Herzberger führen nun sogar vorübergehend die Tabelle an.

Besonders laut jubelte Ralf Kellner nach dem 7:5-Sieg über den TTV Scharzfeld II, da die fünfte Mannschaft in der 3. Kreisklasse nicht nur die Hinspielniederlage in einen Sieg umgemünzt hatte, sondern endlich wieder drei der vier Doppel gewonnen worden waren. Mit Kellner (1), Moritz Telge (1), Petra Kuhn (1) und Björn Wiegand (2) war die Stammformation angetreten.

Ein Überraschungs-Coup gelang den sechsten Herren, die sich als Fünfter der 4. Kreisklasse mit 7:3 in der Nicolaihalle über den Tabellenzweiten SuS Tettenborn IV klar durchsetzten. Außer Michael Brakel, Daniel Sattler und Jochen Matuschewski wurde der Jugendliche Nico Beck eingesetzt, der prompt beide Einzel gewann.