Herzberger Landesliga-Damen holen zu Hause wichtige Punkte

Mit recht guten Ergebnissen sind die Jugend-und Erwachsenenteams des TTC Grün-Weiß Herzberg nach der Winter-Pause in die Tischtennis-Rückrunde gestartet, wobei die erste Damenmannschaft herauszuheben ist.

Zweimal Heimrecht und einige Zuschauer zur Unterstützung hatten die Landesliga-Damen in der Nicolaihalle an den beiden letzten Wochenenden. Zuerst traf das Herzberger Quintett mit Stephanie Müller, Jessica Wills, Manuela Schwark, Laura Vollbrecht und Ronja Recht auf den SV Sandkamp. Offensichtlich hatten die Damen das Hinspiel (7:7) nicht mehr im Kopf, denn sie legten nach dem 1:1 aus den Doppeln richtig los und punkteten sechsmal in den Einzeln am Stück. Der Endstand mit 8:2 war an dem Tag leistungsgerecht und auch das Quäntchen Glück fehlte in den Satzverlängerungen nicht.

Nächster Heimsieg der Damen

Als zweite Mannschaft kam mit dem TSV Odagsen ebenfalls ein machbarer Gegner in den Harz, auch hier war das Hinspiel nur unentschieden ausgegangen. Dieses Mal konnten sich Spielerinnen über ein 2:0 aus den Doppeln freuen (Müller/Vollbrecht, Wills/Schwark), was die Gäste jedoch mit Niederlagen von Müller und Wills egalisierten. Manuela Schwark punktete anschließend, Laura Vollbrecht kam dagegen einfach nicht ins Spiel, so dass wieder der Gleichstand zum 3:3 hergestellt wurde. Dann lief es besser – Müller, Wills, Schwark und Vollbrecht siegten und konnten endlich einen beruhigenden Abstand zum 7:3 herstellen. Den Siegpunkt holte Müller in drei glatten Sätzen zum 8:4. Damit hat das Team den Relegationsplatz verlassen.

Die zweiten Damenmannschaft hatte bereits früher am gleichen Tag ihr Waterloo erlebt – mit 0:4 schieden Joline Klemm, Lisa Napieralla und Nicole Depping gegen den TTV Geismar II aus dem Regionspokalwettbewerb aus.

Niederlage für die Herren III

Für die dritte Herrenmannschaft startete die Rückrunde mit einer Niederlage gegen die SG Osterhagen/Lauterberg. Immerhin gab es im Vergleich zum 0:7 aus der Hinrunde beim 3:7 drei Einzelerfolge von Stefan Sommer (2) und Michael Recht.

Die vierte Mannschaft siegte mit Frauen-Power an der Spitze sehr deutlich gegen SuS Tettenborn III. Manuela Schwark, Raja Schrader, Uwe Bischoff und Holger Leck hatten gegen das Schlusslicht der 2. Kreisklasse keine Mühe.

Die fünfte Mannschaft empfing als Siebter der 3. Kreisklasse den TTC PeLaKa IV und schaffte es in der Aufstellung Ralf Kellner, Jamie Joel Hampel, Moritz Telge und Björn Wiegand beim 6:6, dem Tabellenzweiten einen Punkt abzunehmen. Dies ist umso erfreulicher, da das Hinspiel mit 0:7 völlig daneben ging. Genau in die andere Richtung lief es bei der sechsten Mannschaft – hier unterlagen die Herzberger dem Achten TSV Eisdorf unerwartet mit 5:7, wobei aus den ungewohnten Doppelpaarungen nur ein Spiel gewonnen wurde (Becker/Bergmann) und die Ergebnisse in den Einzeln ebenfalls meist klar an die Gastgeber gingen. Nico Beck als Jugendersatzspieler holte zwei Zähler und auch Joker Steffen Rentzsch punktete zweimal.

Spiele in der Jugend

Die zweite Jugend hat im Kreispokal gegen Torpedo Göttingen II mit 4:2 gewonnen. Alina Weber, Katharina Nieft (im Doppel gemeinsam mit Schwester Victoria), und Maximilian Harenberg setzten sich bis auf eine Partie jeweils in drei Sätzen durch. Mit 1:4 ausgeschieden ist dagegen Herzberg III mit den Neulingen Niels Vogt, Jona Christian Wedemeyer und Luis Markowski. Die Gegner von TSV Sievershausen waren zu stark, Markowski erzielte den Ehrenpunkt.

Im Punktspielbetrieb der Rückrunde startet die erste Jugend gegen SCW Bergdörfer III in der Bezirksklasse. Beim 3:7 siegte das Doppel Helbing/Hampel sowie Nico Beck und Jamie Joel Hampel.

Die dritte Jugend konnte in Bestbesetzung bei der SG Bergdörfer III mit 6:4 gewinnen. Ililia Koval, Niels Vogt, Jona Christian Wedemeyer und Luis Markowski traten an. Bester Spieler war Markowski, der beide Einzel gewann und mit Vogt im Doppel punktete. Koval, Vogt und Wedemeyer siegten je einmal.