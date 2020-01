Feuerwehr Herzberg rettet verunfallten Forstarbeiter

Am Freitag um 9.35 Uhr wurde die Feuerwehr Herzberg zusammen mit dem Rettungsdienst zu einem Forstunfall im Bereich des Forsthauses Rehagen gerufen. Bei Baumfällarbeiten rund 4 km oberhalb von Mühlenberg Richtung Hanskühnenburg war einer der beteiligten Forstarbeiter verunfallt und hatte sich eine schwere Beinfraktur zugezogen.

Gemäß Forstrettungsplan wurde der Verunfallte von zwei Kollegen vor Ort betreut, während ein weiterer Kollege die Rettungskräfte am Forstrettungspunkt am Mühlenberg in Empfang nahm und zur Unfallstelle lotste. Nach dem Eintreffen am Unfallort übernahmen der Rettungsdienst und der Notarzt die Betreuung des Patienten. Anschließend wurde er von der Feuerwehr mit Hilfe einer Schleifkorbtrage aus dem Hang gerettet und 50 m talwärts zum Weg getragen. Hierbei wurde die Trage mit Leinen gesichert. Während der Patient vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in die Klinik transportiert wurde, konnte auch der Einsatz der Feuerwehr beendet werden.