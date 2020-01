Im ersten Vereinsjahr hat der PSV Wulften schon viel erreicht

Im Frühjahr 2019 wurde die Idee, einen Pferdesportverein in Wulften zu gründen, immer konkreter. Nach den ersten Gesprächen und der Erarbeitung eines Konzeptes fand sich schnell der potenzielle Vorstand zusammen. Die rechtlichen Voraussetzungen waren im Juni erfüllt, die Eintragung in das Vereinsregister erfolgte. Nun war es amtlich: Wulften hat damit erstmalig einen Pferdesportverein – kurz PSV Wulften. Der Rückblick auf die ersten Monate der Vereinsarbeit fällt dabei umfangreich aus.

Der neue PSV startete gleich mit dem Fokus auf die Jugendarbeit durch. Getreu dem Motto „Ohne Jugend keine Zukunft“ lud die Jugendwartin Sandra Spillner zur ersten Jugendsitzung ein, bei der viele Ideen der Kinder und Jugendlichen gesammelt wurden. Das nächste Treffen war dann den Turnierkindern vorbehalten. Es wurden Checklisten erarbeitet, um beispielsweise die Fragen zu klären, was in der Vorbereitung eines Turnieres zu tun ist und was für Pferd und Reiter mitgenommen werden sollte. Die Turnierkinder waren eifrig bei der Sache.

Erste Schleifen für den PSV

Die Teilnahmen an den Veranstaltungen in Eisdorf, Duderstadt und Einbeck in den Monaten August und September verliefen durchaus sehr vielversprechend und gingen zudem mit viel Spaß einher. Insgesamt wurden 14 Schleifen gesammelt, zwei Mal konnte sogar der erste Platz erritten werden.

Im Oktober wurde für die jüngsten Vereinsmitglieder eine Planwagenfahrt mit Herbstbastelaktionen und einem Grillen am Silbersee angeboten. Rund 25 Kinder und Jugendliche waren dabei und verbrachten einen schönen herbstlichen Tag in der Natur. Die Erwachsenen dagegen kamen beim gemeinsamen Oktoberfest mit den Schlepperfreunden Wulften auf ihre Kosten. Rund 50 Personen feierten fröhlich bis in die Nacht hinein.

Bei der gemeinsamen Planwagenfahrt. Foto: Verein / PSV Wulften

Im Oktober fanden zudem die ersten Lehrgänge statt. Den „Basispass Pferdekunde“ und das „Fahrabzeichen V“ konnten unter der Leitung von Franziska Domeier und Detlef Wegener mehrere PSV-Teilnehmer erreichen.

Auf Weihnachtsmarkt vertreten

Auf dem traditionellen Wulftener Weihnachtsmarkt war Anfang Dezember neben vielen anderen Vereinen auch der frisch gegründete PSV Wulften vertreten. Bei dem Verkauf von Waffeln und selbstgebastelten, leuchtenden Sternen wurde der Verein präsentiert und gleichzeitig die Jugendkasse aufgebessert. Eine Woche später gab es eine Weihnachtsüberraschung. Der Ehrenamtsfonds der Firma Harz Energie stellte 500 Euro für die Jugendarbeit zur Verfügung. Die Summe wird im neuen Jahr sicher dabei helfen, weiter tolle Aktionen für die Jugend zu planen.

Besonders schön und festlich war die Ausrichtung des Lebendigen Adventskalenders am 14. Dezember auf dem Hof des Reitparadies Wulften. Viele Wulftener und Freunde des Vereins folgten der Einladung und verbrachten einen besinnlichen Moment auf dem Reiterhof.

Mittlerweile ist die Mitgliederzahl auf knapp 60 angestiegen. Der Vorstand um die erste Vorsitzende Bettina Gänzler kann zufrieden auf ein erfolgreiches und aktionsreiches erstes Jahr zurückschauen. Der PSV bedankt sich für die vielen helfenden Hände der Mitglieder und Unterstützer des Vereins.